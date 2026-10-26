Ruslar, Kanada'nın Türkiye konusunda neden geri adım attığını açıkladı: Bu yüzden Ankara'ya yöneldiler

Nezavisimaya Gazeta, ABD'nin Kanada'ya yönelik ticaret politikasına Amerikan kamuoyunun yaklaşımını da ele aldı. Gazetenin aktardığı The Economist/YouGov anketine göre Amerikalıların yüzde 58'i Kanada ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin artırılmasına karşı çıkarken, artışı destekleyenlerin oranı yüzde 26'da kaldı. Kanada'nın ABD için önemli bir sanayi ortağı ve NATO müttefiki olduğunu hatırlatan gazete, Washington ile yaşanan anlaşmazlıkların Ottawa'yı yeni ortaklıklar kurmaya yönelttiğini belirtti. Haberde, Türkiye ile Kanada arasında kurulan stratejik ortaklığın, Ottawa'nın ticaret, savunma üretimi ve enerji alanlarında ABD'ye bağımlılığını azaltma arayışının önemli adımlarından biri olduğu değerlendirmesine yer verildi.