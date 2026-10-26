Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde salı günü kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul'da hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düşeceği, Ankara'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. Aydın ve Muğla için turuncu, Antalya, Denizli ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Türkiye'nin batı kesimleri yeni haftayla birlikte serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Salı günü İstanbul'da hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.