Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

Macit, yağışların İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını bildirdi. Salı günü de yağışların etkisini sürdüreceğini belirten Macit, birçok il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Macit, "Salı günü Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.