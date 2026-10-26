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Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

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Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

14 Ekim'de meydana gelen şiddetli sağanak yağış ve ardından yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için kritik bir uyarı yapıldı.

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Foto - Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde salı günü kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul'da hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düşeceği, Ankara'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. Aydın ve Muğla için turuncu, Antalya, Denizli ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Türkiye'nin batı kesimleri yeni haftayla birlikte serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Salı günü İstanbul'da hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

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Foto - Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini belirten Macit, pazartesi günü Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların etkili olacağını söyledi.

#3
Foto - Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

Macit, yağışların İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını bildirdi. Salı günü de yağışların etkisini sürdüreceğini belirten Macit, birçok il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Macit, "Salı günü Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

İstanbul'da salı günü kuvvetli sağanağın etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşanacak. MGM uzmanı Macit, İstanbul'da pazartesi ve çarşamba günleri yağış beklenmediğini belirterek, "İstanbul'da salı günü beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da salı günü 15 dereceye kadar düşecek, sonraki günlerde ise 19 derece civarında olacak." dedi.

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Foto - Tarih verildi, o güne aman dikkat! 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul için yeni sel uyarısı

Başkent Ankara'da ise salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalacağını belirten Macit, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle beş il için meteorolojik uyarı yayımladı. Aydın ve Muğla için turuncu kodlu, Antalya, Denizli ve İzmir için ise sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmalarını istedi.

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