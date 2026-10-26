Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğal gaz boru hattının Mersin'in Anamur ilçesinden başlayarak KKTC'deki Teknecik bölgesine ulaşması hedefleniyor. Yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olması öngörülen hattın 97 kilometresinin deniz altından, 4 kilometresinin ise karadan geçmesi planlanıyor. Proje kapsamında Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz ulaştırılarak adanın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve elektrik üretiminde doğal gaz kullanımına geçilmesi amaçlanıyor.
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