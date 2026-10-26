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Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

#1
Foto - Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

#2
Foto - Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

#3
Foto - Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

#4
Foto - Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

#5
Foto - Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

#6
Foto - Son hamlemiz Rumların feleğini şaşırttı: Türkiye apar topar hazırlıklara başladı

Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğal gaz boru hattının Mersin'in Anamur ilçesinden başlayarak KKTC'deki Teknecik bölgesine ulaşması hedefleniyor. Yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olması öngörülen hattın 97 kilometresinin deniz altından, 4 kilometresinin ise karadan geçmesi planlanıyor. Proje kapsamında Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz ulaştırılarak adanın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve elektrik üretiminde doğal gaz kullanımına geçilmesi amaçlanıyor.

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