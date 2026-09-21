New York'taki Türkevi'nde önemli misafir! Başkan Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Al-Sabah'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de hazır bulundu.
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