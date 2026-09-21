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Yunanistan’da askerlerden

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Yunanistan’da askerlerden

Yunanistan’daki Askeri Personel Dernekleri Federasyonu (POES), Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın yürüttüğü “2030 Gündemi”ni sert sözlerle eleştirdi. Silahlı Kuvvetlerde istifaların “dramatik bir hızla arttığını” belirten federasyon, Rafale savaş uçakları ile Donanmanın yeni “Kimon” fırkateyninde görev yapan personel arasında da ayrılmalar yaşandığını bildirdi. POES, personel eksikliği ve sürekli değiştirilen düzenlemeler üzerinden programın “genel bir çöküş” yaşadığını ifade etti.

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Foto - Yunanistan’da askerlerden

Yunan ordusunda istifa alarmı Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde yaşanan personel sıkıntısı tartışmaları büyüyor. Askeri Personel Dernekleri Federasyonu (POES), 18 Eylül'de yayımladığı açıklamada Savunma Bakanı Nikos Dendias dönemindeki uygulamalara ve “2030 Gündemi” kapsamında yapılan değişikliklere sert eleştiriler yöneltti. Federasyon, istifaların “dramatik bir hızla” arttığını belirtirken, ayrılmaların Yunanistan'ın son dönemde öne çıkardığı önemli silah sistemlerinde görev yapan personele kadar ulaştığına dikkati çekti.

#2
Foto - Yunanistan’da askerlerden

Rafale ve “Kimon”da da istifalar POES'in açıklamasına göre Rafale savaş uçaklarında ve Yunan Donanmasının yeni FDI fırkateyni “Kimon”da görev yapan personel arasında da istifalar yaşandı. Federasyon, birkaç yıl öncesine kadar bu ölçekteki ayrılmaların düşünülemeyeceğini kaydetti. Rafale filosundaki personel kaybına ilişkin ayrı haberlerde de Dassault tarafından eğitim verilen iki deneyimli elektronik sistem teknisyeninin görevden ayrıldığı bildirildi.

#3
Foto - Yunanistan’da askerlerden

Askeri okullarda da tablo değişmedi Federasyonun dikkat çektiği bir başka başlık askeri okullardaki personel kaybı oldu.

#4
Foto - Yunanistan’da askerlerden

POES'in aktardığı verilere göre Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna bu yıl kabul edilmesi öngörülen 105 öğrenciden 13'ü kayıt yaptırmadı. 11 öğrenci ise yalnızca dört gün içerisinde okuldan ayrıldı. Federasyon, boşalan kontenjanların sadece ikisinin doldurulabildiğini ve yeni ayrılıkların yaşanabileceğini bildirdi.

#5
Foto - Yunanistan’da askerlerden

Salamina Deniz Üssü için personel uyarısı Açıklamada Deniz Kuvvetlerindeki personel eksikliğine de geniş yer verildi. POES, Salamina Deniz Üssü'nde denizci ve diğer personel sayısındaki yetersizlik nedeniyle bazı hizmetlerin aksaması veya askıya alınması riskine ilişkin uyarı yapıldığını aktardı. Federasyonun daha önce yayımladığı verilere göre de Yunan Donanmasındaki toplam istifa sayısı 2026'nın ilk dört ayında 150'ye ulaştı.

#6
Foto - Yunanistan’da askerlerden

2025'in aynı döneminde bu sayı 101 olarak kaydedilmişti. Bu veriler, söz konusu dönemler arasında yüzde 50'ye yakın artışa işaret ediyor.

#7
Foto - Yunanistan’da askerlerden

Ölümler ve kazalar da açıklamada POES, Dendias döneminde yalnızca istifaların değil, askeri personelin karıştığı ölüm ve kazaların da arttığını belirterek “örtbas girişimleri” ve “liyakatsizlik” eleştirilerinde bulundu. Bunlar federasyonun Savunma Bakanlığı yönetimine yönelik değerlendirmeleri olarak açıklamada yer aldı. Federasyon ayrıca Tanagra'daki özel bir gösteri sırasında iki Hava Kuvvetleri pilotunun hayatını kaybettiği olaya değinerek, kazanın şartlarının yeterince açıklığa kavuşturulmadığını öne sürdü.

#8
Foto - Yunanistan’da askerlerden

POES: “2030 Gündemi” genel bir çöküş yaşıyor Federasyon, “2030 Gündemi” kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerin sık sık değiştirilmesini de eleştirdi. Personel planlamasındaki sorunlar, askeri eğitim kurumlarındaki boşluklar, personel kaybı ve bazı mali düzenlemelerde yaşanan değişikliklerin programdaki sorunları ortaya çıkardığını belirtti.

#9
Foto - Yunanistan’da askerlerden

POES; görev tazminatlarında kesinti, ödemelerde gecikme ve bazı personelden geçmiş dönem ödemelerinin geri talep edilmesi gibi uygulamaları da eleştirilerinin gerekçeleri arasında sıraladı. Federasyon bütün bu gelişmelerin, kendi ifadesiyle, “2030 Gündemi'nin genel bir çöküş yaşadığını” gösterdiğini kaydetti.

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