Yunanistan’da askerlerden
Yunanistan’daki Askeri Personel Dernekleri Federasyonu (POES), Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın yürüttüğü “2030 Gündemi”ni sert sözlerle eleştirdi. Silahlı Kuvvetlerde istifaların “dramatik bir hızla arttığını” belirten federasyon, Rafale savaş uçakları ile Donanmanın yeni “Kimon” fırkateyninde görev yapan personel arasında da ayrılmalar yaşandığını bildirdi. POES, personel eksikliği ve sürekli değiştirilen düzenlemeler üzerinden programın “genel bir çöküş” yaşadığını ifade etti.