Yunanistan’da askerlerden

Rafale ve “Kimon”da da istifalar POES'in açıklamasına göre Rafale savaş uçaklarında ve Yunan Donanmasının yeni FDI fırkateyni “Kimon”da görev yapan personel arasında da istifalar yaşandı. Federasyon, birkaç yıl öncesine kadar bu ölçekteki ayrılmaların düşünülemeyeceğini kaydetti. Rafale filosundaki personel kaybına ilişkin ayrı haberlerde de Dassault tarafından eğitim verilen iki deneyimli elektronik sistem teknisyeninin görevden ayrıldığı bildirildi.