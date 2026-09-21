Adalet Bakanı Akın Gürlek ABD'de raconu kesti

Bakan Gürlek, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde konuştu. Bakan Gürlek, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde konuştu. İş dünyasında bazı ticari davaların makul sürede bitmediği yönünde şikayetler olduğunu dile getiren Gürlek, iş insanları ile yaptığı görüşmelerde gelen bu talepleri çok önemsediklerini ve 12. yargı paketinde ilgili davaların hızlandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gürlek, iş insanlarının vakitlerini adliye koridorlarında değil, iş yerlerinde geçirmeleri gerektiğini kaydederek, "Hakimlere, hedef süre koyduk ve davaların bu süre içerisine bitirilmesi konusunda hassas davranmamızı her yerde önemsiyorum." dedi. İş insanlarının Türkiye'de bir kısım spekülasyonlarla yatırım yapmasının engellendiğini gördüklerini anlatan Gürlek, "Bu konuda kesinlikle Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülke." ifadesini kullandı.