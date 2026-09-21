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Adalet Bakanı Akın Gürlek ABD'de raconu kesti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek ABD'de raconu kesti

New Jersey'de düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülke" ifadelerini kullandı.

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Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek ABD'de raconu kesti

Bakan Gürlek, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde konuştu. Bakan Gürlek, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde konuştu. İş dünyasında bazı ticari davaların makul sürede bitmediği yönünde şikayetler olduğunu dile getiren Gürlek, iş insanları ile yaptığı görüşmelerde gelen bu talepleri çok önemsediklerini ve 12. yargı paketinde ilgili davaların hızlandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gürlek, iş insanlarının vakitlerini adliye koridorlarında değil, iş yerlerinde geçirmeleri gerektiğini kaydederek, "Hakimlere, hedef süre koyduk ve davaların bu süre içerisine bitirilmesi konusunda hassas davranmamızı her yerde önemsiyorum." dedi. İş insanlarının Türkiye'de bir kısım spekülasyonlarla yatırım yapmasının engellendiğini gördüklerini anlatan Gürlek, "Bu konuda kesinlikle Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülke." ifadesini kullandı.

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Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek ABD'de raconu kesti

Gürlek, yatırımcılar konusunda da yeni düzenlemeler yaptıklarına işaret ederek, şöyle devam etti: "Özellikle şu an dünyada yaşanan büyük bir savaş krizi var. Bu savaş krizinden dolayı sermayenin ülkemize rahat girişi ve aynı zamanda yatırımcının, girişimcinin de Türkiye'ye geldiği zaman özellikle hukuk alanında zorlanmaması için bir kısım düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle iş adamlarımızın rahatça hukuk öngörülebilirliği, hukuk güvenliği konusunda Türkiye'de yatırım yapması için Adalet Bakanlığı olarak elimizden geldiğince yeni sistemde düzenlemeler konusunda çalışıyoruz."

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Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek ABD'de raconu kesti

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Gürlek, bu konuda farklı tandanstan milletvekillerinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kanun çıkarılmasının büyük bir başarı olduğuna dikkati çekti. Gürlek, çıkarılan kanunun birinci maddesinin altını çizerek, örgütün kesinlikle tüm unsurlarıyla birlikte lağvedilip bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tasdikinden sonra diğer kanun hükümlerinin yürürlüğe gireceğini vurguladı.

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Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek ABD'de raconu kesti

Bu sürecin Türkiye için gerçekten çok önemli olduğuna işaret eden Gürlek, özellikle savaş tehdidi bulunan bölgede iç cephenin güçlenmesinin de önemine değindi. Gürlek, "İç cephede tek ses olmamız, tek yumruk olmamız çok önemli. Bu sadece terörün bitmesi, kamu güvenliğinin sağlanması açısından değil, ülkenin ekonomik istikrarının sağlanması açısından da çok önemli." dedi. Gürlek, ülkenin doğusunda yer alan şehirlere yönelik teşviklerin yanı sıra, ülkeye yatırım yapacak iş adamlarına vergi indirimi gibi düzenlemeler üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.

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Yorumlar

Ne dedi ne dedi????

"Türkiye hukuk alanında dünyada Avrupada en güvenilir öngörülebilir ülke" mi dedi o? Millet olarak ne deneceği belli, bakalım dünya ne diyecek.
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