Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Diyarbakır’da 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 3 kişi öldü.
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 3 kişi öldü.
Diyarbakır’da alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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