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Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Diyarbakır’da 3 kişi hayatını kaybetti

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DHA Giriş Tarihi:

Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Diyarbakır’da 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 3 kişi öldü.

#1
Foto - Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Diyarbakır’da 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

#2
Foto - Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Diyarbakır’da 3 kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

#3
Foto - Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Diyarbakır’da 3 kişi hayatını kaybetti

Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Diyarbakır’da 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

#5
Foto - Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Diyarbakır’da 3 kişi hayatını kaybetti

3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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