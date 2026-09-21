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Başkan Erdoğan'dan çok net Libya mesajı

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AA Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan'dan çok net Libya mesajı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti

#1
Foto - Başkan Erdoğan'dan çok net Libya mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan'dan çok net Libya mesajı

Buna göre, Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan'dan çok net Libya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, diyalog ve uzlaşıyı amaçlayan sürecin devamının önemli olduğunu, Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini belirtti.

#4
Foto - Başkan Erdoğan'dan çok net Libya mesajı

Erdoğan, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Menfi'yi Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

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