Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan hükümet kurma krizinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 67 milletvekilinin desteğini alan Gadi Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirdi. Netanyahu ise 46 milletvekilinin tavsiyesini alabildi. Ancak İsrail basınına göre Eisenkot'un önündeki en büyük engel, Arap partilerinin desteğini hükümet çoğunluğuna dönüştürmek. İşgalci İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimleri, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun iktidarını sürdürmesini zorlaştıran bir tablo ortaya çıkardı. 120 sandalyeli Knesset'te hiçbir siyasi blok tek başına hükümet kurmak için gereken 61 milletvekilliğine ulaşamadı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 8 Kasım Pazar günü Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevini resmen verdi. İsrail gazetesi The Jerusalem Post'un haberine göre Eisenkot, görevlendirme töreninde hükümet kurmak için alışılmışın dışında adımlar atılması gerektiğini vurguladı.