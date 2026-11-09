  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konya'nın kelebekleri COP31'de dünyayı büyülüyor Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı A101 9-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi... 81 ilde hareketlilik başladı: Biletlerin yarısı şimdiden tükendi! Otobüslere 5 bin ek sefer konuldu İzmir’deki faciada: Can kaybı 16’ya yükseldi Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti! Yok artık daha neler: Nwaiwu'nun ayrılması için servet gerekiyor! Yusuf Dikeç'in ikonik pozu törene damga vurdu: Yozgat'ta spor yatırımlarının temeli atıldı Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan hükümet kurma krizinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 67 milletvekilinin desteğini alan Gadi Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirdi. Netanyahu ise 46 milletvekilinin tavsiyesini alabildi. Ancak İsrail basınına göre Eisenkot'un önündeki en büyük engel, Arap partilerinin desteğini hükümet çoğunluğuna dönüştürmek. İşgalci İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimleri, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun iktidarını sürdürmesini zorlaştıran bir tablo ortaya çıkardı. 120 sandalyeli Knesset'te hiçbir siyasi blok tek başına hükümet kurmak için gereken 61 milletvekilliğine ulaşamadı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 8 Kasım Pazar günü Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevini resmen verdi. İsrail gazetesi The Jerusalem Post'un haberine göre Eisenkot, görevlendirme töreninde hükümet kurmak için alışılmışın dışında adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

NETANYAHU 46'DA KALDI, EISENKOT 67'YE ULAŞTI Seçim sonuçlarına göre Netanyahu'nun Likud Partisi 27, Eisenkot'un Yashar Partisi ise 21 sandalye kazandı. Netanyahu'nun sağ ve dinî partilerden oluşan bloğu 53 sandalyede kalırken, Netanyahu karşıtı Yahudi partiler 48 sandalye elde etti. Arap partileri Ra'am ve Ortak Liste'nin toplam 19 milletvekili kazanması, hükümet kurma hesaplarını değiştirdi. Bu iki Arap partisinin Eisenkot'u desteklemesiyle cumhurbaşkanına sunulan tavsiye sayısı 67'ye ulaştı.

#2
Foto - Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

ARAP PARTİLERİ EISENKOT'U DESTEKLEYECEK Mİ? Hükümet kurma görüşmelerindeki en önemli sorulardan biri, Arap partilerinin nasıl bir tutum alacağı. İsrail merkezli The Times of Israel'in 5 Kasım tarihli haberine göre Ortak Liste, Cumhurbaşkanı Herzog'a Eisenkot'un kuracağı hükümeti dışarıdan desteklemeye hazır olduğunu bildirdi. Ortak Liste lideri Yousef Jabareen, Arap seçmenlerin mevcut hükümetin değişmesini istediğini belirterek bu tutumlarını ayrımcılık, suç ve dışlanma sorunlarıyla ilişkilendirdi. Ancak Eisenkot'un kendi siyasi bloğundaki bazı partiler, Arap partilerinin desteğine dayanan bir hükümete karşı çıkıyor. Bu nedenle Arap partilerinin Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirmek için desteklemesi, kurulacak hükümete mutlaka güvenoyu verecekleri anlamına gelmiyor.

#3
Foto - Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

İSRAİL BASININDA BUGÜN EN ÇOK ÖNE ÇIKAN SORU: HÜKÜMET KURULABİLECEK Mİ? 9 Kasım Pazartesi günü İsrail basınında öne çıkan gelişmelerden biri, Eisenkot'un 67 milletvekilinin tavsiyesine rağmen nasıl hükümet kuracağı oldu. The Jerusalem Post, gün boyunca yayımladığı seçim gelişmeleri dosyasında Netanyahu bloğunun hükümet kurma konusunda bekleyişe geçtiğini aktardı. Gazete ayrıca Netanyahu'nun uzun süredir müttefiki olan dinî partilerden Şas'ın Eisenkot'a destek verme seçeneğini değerlendirdiğini bildirdi. Bir başka dinî parti olan Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin (UTJ) atacağı adımın, Şas'ın kararında etkili olabileceği belirtildi. Not: İsrail medyasının tamamına ait günlük okunma verileri bulunmadığından bunun ülke genelinde en çok okunan haber olduğu kesin olarak söylenemiyor. Ancak The Jerusalem Post ve The Times of Israel'in 8–9 Kasım yayınlarında hükümet kurma pazarlıkları belirgin biçimde öne çıkıyor.

#4
Foto - Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

EISENKOT'UN ÖNÜNDE ÜÇ SEÇENEK VAR İsrail basını ve Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Eisenkot'un hükümet kurabilmesi için üç temel seçenek bulunuyor:  Arap partilerinin dışarıdan desteği: 48 sandalyeli Netanyahu karşıtı Yahudi partiler, 19 Arap milletvekilinin desteğiyle 67 sandalyelik çoğunluğa ulaşabilir. Ancak bazı ortaklar buna karşı çıkıyor.   Dinî partilerle anlaşma: Eisenkot, Şas ve UTJ'nin desteğini alarak Arap partilerine dayanmayan bir çoğunluk oluşturabilir. Askerlik yükümlülüğü konusundaki anlaşmazlıklar bu seçeneği zorlaştırıyor.   Likud ile anlaşma: Netanyahu'nun partisinden destek alınması da seçenekler arasında. Ancak Eisenkot, Netanyahu ile aynı hükümette görev yapmayacağını açıklamış durumda.

#5
Foto - Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

NETANYAHU GİDECEK Mİ? KRİTİK SÜRE BAŞLADI Eisenkot'un hükümet kurmak için 28 günü bulunuyor. Cumhurbaşkanı Herzog, gerekli görmesi halinde bu süreyi 14 gün daha uzatabilecek. Eisenkot'un başarısız olması durumunda Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi verilebilecek. Bu girişim de sonuçsuz kalırsa başka bir adayın belirlenmesi veya yeniden seçime gidilmesi gündeme gelebilecek. Dolayısıyla Netanyahu'nun iktidardan ayrılması henüz kesinleşmedi. Eisenkot 67 milletvekilinin tavsiyesini almış olsa da güvenoyu sağlayacak bir hükümet anlaşması henüz ortaya çıkmış değil.

#6
Foto - Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

TRUMP'TAN İKİ LİDER HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA ABD Başkanı Donald Trump da 9 Kasım'da İsrail'deki siyasi gelişmelere ilişkin konuştu.

#7
Foto - Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

The Jerusalem Post'un haberine göre Trump, Netanyahu ile Eisenkot'un politikalarının birbirine oldukça benzediğini söyledi. Böylece Washington'ın İsrail'deki hükümet değişikliği ihtimaline yaklaşımı da gündeme geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adolf

İsrail'in de U dönüşü yapabilecek bir MeHP si varmı !
TÜM YORUMLARA GİT
Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim!
Gündem

Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim!

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de yerel bir gazeteci tarafından ortaya atılan ‘fonlardan 550 milyon lira kaldır..
İki tekerde devrim niteliğinde adım!
Teknoloji

İki tekerde devrim niteliğinde adım!

Segway, Milano'da düzenlenen EICMA 2026 fuarında tanıttığı yeni elektrikli motosiklet ailesiyle büyük sükse yaptı. Serinin en dikkat çekici ..
İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor
Gündem

İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor

İzmir Valiliği, Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açık..
Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: "Yaparsa Erdoğan yapar!"
Avrupa

Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”

Almanya’nın Hamburg kentinde 7 yıldır bitirilemeyen bir köprüye asılan pankart, Alman basınında ve kamuoyunda deprem etkisi yaptı...
60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı
Gündem

60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesinde yeni seçenekler gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, refah payı ve seyyanen artışın y..
İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin."
Gündem

İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin."

ABD yönetiminin, Orta Doğu’da sürdürdüğü İran savaşını sonlandırabilmek adına Çin’den medet umduğu açıklandı. Washington Post gazetesinin ye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23