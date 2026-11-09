Netanyahu için yolun sonu mu? 67 vekil Eisenkot'u destekledi! Gözler Arap partilerinde

İSRAİL BASININDA BUGÜN EN ÇOK ÖNE ÇIKAN SORU: HÜKÜMET KURULABİLECEK Mİ? 9 Kasım Pazartesi günü İsrail basınında öne çıkan gelişmelerden biri, Eisenkot'un 67 milletvekilinin tavsiyesine rağmen nasıl hükümet kuracağı oldu. The Jerusalem Post, gün boyunca yayımladığı seçim gelişmeleri dosyasında Netanyahu bloğunun hükümet kurma konusunda bekleyişe geçtiğini aktardı. Gazete ayrıca Netanyahu'nun uzun süredir müttefiki olan dinî partilerden Şas'ın Eisenkot'a destek verme seçeneğini değerlendirdiğini bildirdi. Bir başka dinî parti olan Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin (UTJ) atacağı adımın, Şas'ın kararında etkili olabileceği belirtildi. Not: İsrail medyasının tamamına ait günlük okunma verileri bulunmadığından bunun ülke genelinde en çok okunan haber olduğu kesin olarak söylenemiyor. Ancak The Jerusalem Post ve The Times of Israel'in 8–9 Kasım yayınlarında hükümet kurma pazarlıkları belirgin biçimde öne çıkıyor.