Nesli koruma altında! Gece avlandığı için zor görülüyor

Aslan, gelinciklerin korunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Gelincik, en küçük etçil memeli türlerinden olup tehlikeyi çok çabuk hissedebilen ve görüntülenmesi çok zor olan bir hayvan türüdür. Mevsime göre metabolizmasını zayıflatıp bulundukları bölgede yaşarlar, göç etmezler, kış uykusuna yatmazlar. Bu zarif avcılar, ekosisteme önemli katkılarda bulunur, kemirgen popülasyonlarını kontrol altına alarak tarıma ve doğal yaşama zarar vermelerini engeller. Bu sayede, doğadaki denge korunur. Bu özellikleriyle gelincikler hem ekosistem hem de biyolojik çeşitlilik açısından büyük öneme sahiptir. Baykuşlar da geceleri avlandıkları için gelincikleri hiçbir zaman rahat bırakmazlar. Genelde yazın tüyleri kahverengi, kışın da beyaz tonlara bürünebilir. Daha çok kayalık, dağlık ve ormanlık bölgelerde rastlanır. Ülkemizin her bölgesinde yaşayabilen bir canlıdır."