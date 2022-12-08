  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
7
Ne dolar ne de altın! İşte en fazla kazandıran yatırım aracı

2022-12-08 11:40:15
Ne dolar ne de altın! İşte en fazla kazandıran yatırım aracı

TÜİK, 2022 yılı Kasım ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini paylaştı.

#1
Foto - Ne dolar ne de altın! İşte en fazla kazandıran yatırım aracı

Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 18,48 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

#2
Foto - Ne dolar ne de altın! İşte en fazla kazandıran yatırım aracı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini paylaştı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 20,99, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 18,48 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

#3
Foto - Ne dolar ne de altın! İşte en fazla kazandıran yatırım aracı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 3,14, külçe altın yüzde 2,98, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,99 reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,60 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 0,99 ve külçe altın yüzde 0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 1,11 ve Amerikan Doları yüzde 2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

#4
Foto - Ne dolar ne de altın! İşte en fazla kazandıran yatırım aracı

BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 41,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,96 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

#5
Foto - Ne dolar ne de altın! İşte en fazla kazandıran yatırım aracı

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 42,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 56,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinde gerçekleşti

#6
Foto - Ne dolar ne de altın! İşte en fazla kazandıran yatırım aracı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,62, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 26,24, külçe altın yüzde 30,02, Euro yüzde 34,05, DİBS yüzde 39,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 5,59, külçe altın yüzde 10,42, Euro yüzde 15,58, DİBS yüzde 22,97 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Toplu taşımadaki ahlak dışı yakınlaşmaya tepki!
Gündem

Toplu taşımadaki ahlak dışı yakınlaşmaya tepki!

Konya'da yaşlı bir adam, toplu taşıma aracında ahlak dışı şekilde yakınlaşan çifte, "Burası sizin yatak odanız mı?" diye bağırarak tepki gös..
Son asgari ücret tahmini tutan ekonomist Cemal Zehir duyurdu: Asgari ücret o rakamı görecek
Ekonomi

Son asgari ücret tahmini tutan ekonomist Cemal Zehir duyurdu: Asgari ücret o rakamı görecek

Geçtiğimiz Temmuz ayındaki asgari ücret zammının bildiğini söyleyen ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir'den 2023 tahmini geldi.
Suudi Arabistan açıkladı! Yakında gerçekleşecek
Gündem

Suudi Arabistan açıkladı! Yakında gerçekleşecek

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin "birkaç gün içinde" Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırac..
Rusya'ya karşı bir paket daha! Duyurdular
Dünya

Rusya'ya karşı bir paket daha! Duyurdular

Avrupa Birliği, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı geti..
Son dakika! 3 kişinin pitbullu saldırısına uğrayan polis memuru tutuklandı
Gündem

Son dakika! 3 kişinin pitbullu saldırısına uğrayan polis memuru tutuklandı

Fatih’te göreve gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğrayan ve kendisini korumak isterken bir kişinin silahla ölümüne neden olduğu..
Yenilik Partisi'nden Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanma olayına ilişkin açıklama
Siyaset

Yenilik Partisi'nden Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanma olayına ilişkin açıklama

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin partililerden açıklama yapıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23