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Siyaset
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CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler siyasi gündemdeki yerini koruyor. GENAR'ın yayımladığı son seçim anketinin sonuçları da dikkat çekti.

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#1
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası CHP'de zaten karışık olan işler, iyice kördüğüm oldu. Özgür Özel ve ekibi görevden alındı, yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Bunlarla birlikte GENAR’ın son seçim anketi çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

#2
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

İşte seçim anket sonuçlarında son durum ve partilerin güncel oy oranları:

#3
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 1,8 DİĞER

#4
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 1,1 TİP

#5
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 2,3 ANAHTAR PARTİ

#6
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 2,9 ZAFER PARTİSİ

#7
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 2,9 YENİDEN REFAH PARTİSİ

#8
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 5,0 İYİ PARTİ

#9
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 8,4 MHP

#10
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 10,3 DEM PARTİ

#11
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 30,4 CHP

#12
Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

Yüzde 34,9 AK PARTİ

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Foto - CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları

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Yorumlar

Ahmet Kar

Aç tavuk kendini Buğday ambarında görürmüş,Er Meydanı Sandık.

Erçelik

CHP'nin mumu yatsıya kadar yanacak. İki yıl sonra göreceğiz temiz 300 milyarlık kulübü.
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