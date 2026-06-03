CHP’deki mutlak butlan kararının ardından olay anket! İşte partilerin son oy oranları
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler siyasi gündemdeki yerini koruyor. GENAR'ın yayımladığı son seçim anketinin sonuçları da dikkat çekti.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler siyasi gündemdeki yerini koruyor. GENAR'ın yayımladığı son seçim anketinin sonuçları da dikkat çekti.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası CHP'de zaten karışık olan işler, iyice kördüğüm oldu. Özgür Özel ve ekibi görevden alındı, yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Bunlarla birlikte GENAR’ın son seçim anketi çarpıcı sonuçları ortaya koydu.
İşte seçim anket sonuçlarında son durum ve partilerin güncel oy oranları:
Yüzde 1,8 DİĞER
Yüzde 1,1 TİP
Yüzde 2,3 ANAHTAR PARTİ
Yüzde 2,9 ZAFER PARTİSİ
Yüzde 2,9 YENİDEN REFAH PARTİSİ
Yüzde 5,0 İYİ PARTİ
Yüzde 8,4 MHP
Yüzde 10,3 DEM PARTİ
Yüzde 30,4 CHP
Yüzde 34,9 AK PARTİ
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