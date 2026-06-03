Türkiye için Opel ve Citroen’den acil “ölüm riski var” uyarısı: Altınızdaki araç canlı bomba olabilir, kullanmayı derhal bırakın
Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren dev otomobil markaları Opel ve Citroen, dünya genelinde milyonlarca aracı etkileyen Takata hava yastığı krizi nedeniyle Türkiye'deki binlerce araç sahibi için acil geri çağırma kararı aldı. Yapılan resmi uyarılarda, özellikle 2005-2018 yılları arasında üretilen popüler modellerdeki hava yastığı mekanizmalarının, sıcak ve nemli hava koşullarında patlayarak ölümcül yaralanmalara yol açabileceği belirtildi. Sürücülerin can güvenliğini doğrudan tehdit eden bu tehlikeli kusur nedeniyle araç sahiplerinin şasi numaralarıyla acilen sorgulama yapmaları ve yetkili servislere başvurmaları isteniyor.