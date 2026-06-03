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Türkiye için Opel ve Citroen’den acil "ölüm riski var" uyarısı: Altınızdaki araç canlı bomba olabilir, kullanmayı derhal bırakın
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Türkiye için Opel ve Citroen’den acil “ölüm riski var” uyarısı: Altınızdaki araç canlı bomba olabilir, kullanmayı derhal bırakın

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren dev otomobil markaları Opel ve Citroen, dünya genelinde milyonlarca aracı etkileyen Takata hava yastığı krizi nedeniyle Türkiye'deki binlerce araç sahibi için acil geri çağırma kararı aldı. Yapılan resmi uyarılarda, özellikle 2005-2018 yılları arasında üretilen popüler modellerdeki hava yastığı mekanizmalarının, sıcak ve nemli hava koşullarında patlayarak ölümcül yaralanmalara yol açabileceği belirtildi. Sürücülerin can güvenliğini doğrudan tehdit eden bu tehlikeli kusur nedeniyle araç sahiplerinin şasi numaralarıyla acilen sorgulama yapmaları ve yetkili servislere başvurmaları isteniyor.

#1
Foto - Türkiye için Opel ve Citroen’den acil "ölüm riski var" uyarısı: Altınızdaki araç canlı bomba olabilir, kullanmayı derhal bırakın

Stellantis bünyesinde yer alan Opel ve Citroen marka araçlarda geniş çaplı bir geri çağırma kampanyası başlatıldı. Opel Türkiye tarafından yapılan açıklamada, Takata tarafından üretilen hava yastıklarının küresel geri çağrısının, dünya genelinde birçok otomobil markasını etkilerken, bazı Opel modellerini de kapsadığı belirtildi.

#2
Foto - Türkiye için Opel ve Citroen’den acil "ölüm riski var" uyarısı: Altınızdaki araç canlı bomba olabilir, kullanmayı derhal bırakın

Bu kapsamda, 2005–2018 yılları arasında üretilen Astra, Vectra, Meriva, Zafira, Cascada, Signum ve Mokka modellerinin sürücü hava yastıkları değiştirilmesi adına bir geri çağırma başlatıldı. Citroen Türkiye’nin açıklamasında da aynı kapsamda bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu.

#3
Foto - Türkiye için Opel ve Citroen’den acil "ölüm riski var" uyarısı: Altınızdaki araç canlı bomba olabilir, kullanmayı derhal bırakın

Fransız markanın geri çağırma kampanyasında ise 2009 ile 2017 yılları arasında üretilen C3, C4, DS3, DS4, DS5 modellerinin dahil edildiği belirtildi. Her iki markadan konuya dair yapılan açıklamada, araç sahiplerinin, şasi numaralarını (VIN) girerek aracının geri çağrıdan etkilenip etkilenmediğini sorgulayabilecekleri bildirildi. Açıklamada, hava yastığı mekanizmalarında kullanılan kimyasal maddelerin özellikle sıcak ve nemli iklim koşullarına uzun süre maruz kalması durumunda zamanla bozulabileceği ifade edildi.

#4
Foto - Türkiye için Opel ve Citroen’den acil "ölüm riski var" uyarısı: Altınızdaki araç canlı bomba olabilir, kullanmayı derhal bırakın

Açıklamada, bu durumun kaza anında hava yastığının açılmasını engelleyebileceği veya parçalanmasına yol açabileceği, bunun da ciddi yaralanma veya hayati risk oluşturabileceği belirtiliyor.

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