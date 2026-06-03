Aralarındaki fark şaşırtıyor! Hangi renk biber daha sağlıklı?

Biberlerde renk farkı çoğu zaman olgunluk düzeyiyle bağlantılıdır. Yeşil biber en erken toplanan halidir. Ardından sarı, turuncu ve kırmızı biber gelir. Biber olgunlaştıkça içindeki doğal şeker artar, tadı daha tatlı hale gelir ve bazı besin öğeleri daha yoğun bir profile ulaşır. Bu nedenle yeşil biber daha keskin, çimenimsi ve hafif acımsı bir tada sahipken, kırmızı biber daha tatlı ve yumuşak aromasıyla öne çıkar. Sarı ve turuncu biberler ise bu iki uç arasında daha dengeli bir lezzet sunar.