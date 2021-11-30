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Hayat-Aktüel
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Müslüme otopsisi sonucu! Müslüme otopsi sonucu çıktı mı?

2021-11-30 10:10:43
Müslüme otopsisi sonucu! Müslüme otopsi sonucu çıktı mı?

Müslüme neden öldü, Müslüme kim öldürdü, Müslüme katili kim? Müslüme dağda nasıl öldü? Müslüme öldüğü yere nasıl giti? Müslüme’yi dedesi mi öldürdü? Müslüme DNA raporu sonucu ne? gibi sorular yörük kızı Müslüme’nin kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeninin bulunması sonrası sorulmaya devam ediliyor. Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesini kaldıracak olan otopsi raporunun çıkıp çıkmadığı araştırılmaya devam ediliyor. Peki Müslüme soğuktan mı öldü, öldürüldü mü?

#1
Foto - Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi 10 gün sonra bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın otopsi raporu çıktı mı? Müslüme'nin ölüm sebebi ne? Şeklindeki sorular merak ediliyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi 10 gün sonra bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni bilgiler ortaya çıktı. Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmezken, cansız bedeninin üzerinde larvalar oluştuğu tespit edildi. Peki, Müslüme nasıl öldü, otopsi raporu çıktı mı?

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi 10 gün sonra bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın otopsi raporu çıktı mı? Müslüme'nin ölüm sebebi ne? Şeklindeki sorular merak ediliyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi 10 gün sonra bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni bilgiler ortaya çıktı. Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmezken, cansız bedeninin üzerinde larvalar oluştuğu tespit edildi. Peki, Müslüme nasıl öldü, otopsi raporu çıktı mı?

#2
Foto - 10 Kasım'da Mersin Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çadır kurdukları yerde oynayan Müslüme ortadan bir anda kayboldu. Saatler geçmesine rağmen aradıkları yerde Müslüme’yi bulamayan Yağal ailesi durumu hemen ilgili birimlere bildirdi.Müslüme'yi bulamayan ailesi yardım çağrısında bulununca, bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'nin cansız bedeni çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında bulundu.

10 Kasım'da Mersin Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çadır kurdukları yerde oynayan Müslüme ortadan bir anda kayboldu. Saatler geçmesine rağmen aradıkları yerde Müslüme’yi bulamayan Yağal ailesi durumu hemen ilgili birimlere bildirdi.Müslüme'yi bulamayan ailesi yardım çağrısında bulununca, bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'nin cansız bedeni çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında bulundu.

#3
Foto - Müslüme'nin cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Müslüme’nin otopsinin ardından yörük kızının naaşı, memleketi Karaman’a götürülerek burada toprağa verildi. Peki, Müslüme nasıl öldü, otopsi raporu çıktı mı? 3 yaşındaki Müslüme’nin ölüm sebebi ne, soğuktan mı öldü?

Müslüme'nin cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Müslüme’nin otopsinin ardından yörük kızının naaşı, memleketi Karaman’a götürülerek burada toprağa verildi. Peki, Müslüme nasıl öldü, otopsi raporu çıktı mı? 3 yaşındaki Müslüme’nin ölüm sebebi ne, soğuktan mı öldü?

#4
Foto - Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Müslüme'nin ölümünde 'şüpheli' sıfatıyla sevk işlemi yapılan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Hasan Yağal'ın, küçük kızın bulunması için AKUT'a ait dronla yapılan arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı.

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Müslüme'nin ölümünde 'şüpheli' sıfatıyla sevk işlemi yapılan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Hasan Yağal'ın, küçük kızın bulunması için AKUT'a ait dronla yapılan arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı.

#5
Foto - Hasan Yağal,

Hasan Yağal, "O günden beri sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı" demişti. Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Anne Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" dedi.

#6
Foto - Müslüme’nin otopsi raporu çıktı mı? Müslüme’nin otopsi raporu henüz açıklanmış değil. Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesi ise henüz aralanamadı. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Müslüme'nin kaybolduğu 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu, hissedilen sıcaklığın da 11 dereceye düştüğü kaydedildi.

Müslüme’nin otopsi raporu çıktı mı? Müslüme’nin otopsi raporu henüz açıklanmış değil. Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesi ise henüz aralanamadı. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Müslüme'nin kaybolduğu 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu, hissedilen sıcaklığın da 11 dereceye düştüğü kaydedildi.

#7
Foto - Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi: "İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer.

#8
Foto - 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabi kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek.

3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabi kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek."

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