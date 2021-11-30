2021-11-30 10:10:43 Müslüme otopsisi sonucu! Müslüme otopsi sonucu çıktı mı?
Müslüme neden öldü, Müslüme kim öldürdü, Müslüme katili kim? Müslüme dağda nasıl öldü? Müslüme öldüğü yere nasıl giti? Müslüme’yi dedesi mi öldürdü? Müslüme DNA raporu sonucu ne? gibi sorular yörük kızı Müslüme’nin kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeninin bulunması sonrası sorulmaya devam ediliyor. Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesini kaldıracak olan otopsi raporunun çıkıp çıkmadığı araştırılmaya devam ediliyor. Peki Müslüme soğuktan mı öldü, öldürüldü mü?