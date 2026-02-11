  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...
Selma Savcı

Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Güne altın öğün olan kahvaltıyla başlamak çok ama çok önemli...

#1
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Yumurta salatası besin değeri oldukça zengin. İçerisindeki sebzeler gençliğinizin anahtarı oluyor. 4 yumurtayla yapılabilen lezzetli ve sağlıklı yumurta salatası nasıl yapılır? İşte detaylar...

#2
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Yumurta salatası, lezzetli ve pratik bir atıştırmalık veya ana yemek alternatifi olarak sofralarınızı şenlendirebilir. İşte size nefis bir yumurta salatası tarifi:

#3
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Yumurta Salatası Tarifi Malzemeler: 4 adet haşlanmış yumurta 1 adet orta boy salatalık 1 adet havuç 1/2 su bardağı haşlanmış mısır (isteğe bağlı) 1/4 su bardağı zeytinyağı 2 yemek kaşığı mayonez 1 yemek kaşığı yoğurt Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

#4
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Yumurtaları haşlayın: Yumurtaları tencereye koyun, üzerine su ekleyin ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10-12 dakika haşlayın. Ardından soğumaya bırakın.

#5
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Diğer malzemeleri hazırlayın: Salatalığı ve havucu yıkayın. Salatalığı soyup küçük küçük doğrayın, havucu ise rendelenmiş olarak hazırlayın.

#6
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Yumurtaları doğrayın: Haşlanmış yumurtaları soyun ve küp şeklinde doğrayın.

#7
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Karıştırma: Bir kaba doğranmış yumurtaları, salatalık, havuç ve haşlanmış mısırı (isteğe bağlı) ekleyin.

#8
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Sos hazırlığı: Ayrı bir kapta zeytinyağı, mayonez, yoğurt, tuz ve karabiberi karıştırın. Son dokunuş: Sosu, karıştırdığınız malzemelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.

#9
Foto - Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...

Servis: Hazırladığınız yumurta salatasını soğuk servis yapabilirsiniz. Yumurta salatası, hem sağlıklı hem de besleyici bir seçenek olarak öğünlerinizde rahatlıkla yer bulacaktır. İster ekmekle ister tek başına tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

