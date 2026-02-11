Çakı gibi vücudun sırrı kahvaltılık: Yumurtalı salatası tarifine bir göz atın mutlaka...
Güne altın öğün olan kahvaltıyla başlamak çok ama çok önemli...
Yumurta salatası besin değeri oldukça zengin. İçerisindeki sebzeler gençliğinizin anahtarı oluyor. 4 yumurtayla yapılabilen lezzetli ve sağlıklı yumurta salatası nasıl yapılır? İşte detaylar...
Yumurta salatası, lezzetli ve pratik bir atıştırmalık veya ana yemek alternatifi olarak sofralarınızı şenlendirebilir. İşte size nefis bir yumurta salatası tarifi:
Yumurta Salatası Tarifi Malzemeler: 4 adet haşlanmış yumurta 1 adet orta boy salatalık 1 adet havuç 1/2 su bardağı haşlanmış mısır (isteğe bağlı) 1/4 su bardağı zeytinyağı 2 yemek kaşığı mayonez 1 yemek kaşığı yoğurt Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)
Yumurtaları haşlayın: Yumurtaları tencereye koyun, üzerine su ekleyin ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10-12 dakika haşlayın. Ardından soğumaya bırakın.
Diğer malzemeleri hazırlayın: Salatalığı ve havucu yıkayın. Salatalığı soyup küçük küçük doğrayın, havucu ise rendelenmiş olarak hazırlayın.
Yumurtaları doğrayın: Haşlanmış yumurtaları soyun ve küp şeklinde doğrayın.
Karıştırma: Bir kaba doğranmış yumurtaları, salatalık, havuç ve haşlanmış mısırı (isteğe bağlı) ekleyin.
Sos hazırlığı: Ayrı bir kapta zeytinyağı, mayonez, yoğurt, tuz ve karabiberi karıştırın. Son dokunuş: Sosu, karıştırdığınız malzemelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.
Servis: Hazırladığınız yumurta salatasını soğuk servis yapabilirsiniz. Yumurta salatası, hem sağlıklı hem de besleyici bir seçenek olarak öğünlerinizde rahatlıkla yer bulacaktır. İster ekmekle ister tek başına tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
