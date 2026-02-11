Dünyanın en büyüğü Denizli'de ele geçirildi! Dev boyutuyla korku salıyor!

"İNSAN GÜVENLİĞİ VE HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK TAŞIMAKTA" Egzotik hayvanların insan güvenliği ve hayvan sağlığı açısından oluşturduğu riske değinen Akbalcı, "Bu tip egzotik hayvanların izinsiz barındırılması, insan güvenliği ve hayvan sağlığı açısından risk taşımaktadır. Bu tip durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine şikayette bulunarak, hayvanların bu tip hayvanat bahçelerine teslim edilerek daha rahat güvenilir bir ortamda yaşamalarına katkınız olabilir. Bundan sonraki süreçte piton yılanımızın beslenmesi, bakımı, adaptasyon süreci tarafımızdan kontrol edilecektir." diye konuştu.