Gündem
6
Yeniakit Publisher
Dünyanın en büyüğü Denizli'de ele geçirildi! Dev boyutuyla korku salıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyüğü Denizli'de ele geçirildi! Dev boyutuyla korku salıyor!

Denizli'de bir AVM'de yapılan denetimlerde, gerekli izinleri olmadığı tespit edilen dev albino burma pitonu koruma altına alındı.

#1
Foto - Dünyanın en büyüğü Denizli'de ele geçirildi! Dev boyutuyla korku salıyor!

ALBİNO BURMA PİYONU AVM'DE ELE GEÇİRİLDİ Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bir alışveriş merkezinde yapılan denetimlerde, gösteride kullanılan Albino Burma pitonuna ait gerekli izin ve belgelerin bulunmadığı tespit edildi.

#2
Foto - Dünyanın en büyüğü Denizli'de ele geçirildi! Dev boyutuyla korku salıyor!

Bunun üzerine Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yılana el konulurken, ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

#3
Foto - Dünyanın en büyüğü Denizli'de ele geçirildi! Dev boyutuyla korku salıyor!

KONYA'DA KORUMA ALTINA ALINDI CITES​'e tabi olan albino burma pitonu, Konya'daki Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

#4
Foto - Dünyanın en büyüğü Denizli'de ele geçirildi! Dev boyutuyla korku salıyor!

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ahmet Akbalcı, "Denizli Doğa Koruma Milli Parklar tarafından el konulan piton yılanı tarafımıza teslim edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşılmıştır. Bundan sonraki süreçte uzman ekibimiz tarafından gerekli kontrolleri ve adaptasyon süreci tamamlanacaktır." dedi.

#5
Foto - Dünyanın en büyüğü Denizli'de ele geçirildi! Dev boyutuyla korku salıyor!

"İNSAN GÜVENLİĞİ VE HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK TAŞIMAKTA" Egzotik hayvanların insan güvenliği ve hayvan sağlığı açısından oluşturduğu riske değinen Akbalcı, "Bu tip egzotik hayvanların izinsiz barındırılması, insan güvenliği ve hayvan sağlığı açısından risk taşımaktadır. Bu tip durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine şikayette bulunarak, hayvanların bu tip hayvanat bahçelerine teslim edilerek daha rahat güvenilir bir ortamda yaşamalarına katkınız olabilir. Bundan sonraki süreçte piton yılanımızın beslenmesi, bakımı, adaptasyon süreci tarafımızdan kontrol edilecektir." diye konuştu.

