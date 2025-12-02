  • İSTANBUL
Aktüel
Yeniakit Publisher
Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

Murat Cemcir kimdir ve sağlık durumu nasıl sorusu, oyuncunun geçen hafta hastaneye kaldırılmasının ardından gündemin ilk sıralarına yerleşti. 49 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu, tedavi gördüğü özel hastane tarafından yapılan resmi açıklama ile netleşti. Tokat Niksar doğumlu olan ve sinema ile televizyon dünyasının sevilen yüzü haline gelen Cemcir, iç kanama teşhisiyle tedavi altına alınmıştır. İşte Murat Cemcir'in sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı, yaşı, memleketi ve kariyerindeki dönüm noktaları.

Foto - Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklama, hayranlarının endişeli bekleyişini sonlandırdı. Hayranlarının, özellikle de Ahmet Kural ile kurduğu efsaneleşmiş ikilinin sevenlerinin merakla beklediği haber geldi. Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl sorusuna yönelik en güncel bilgiyi ve oyuncunun kariyerindeki çarpıcı detayları sizler için derledik.

Foto - Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Murat Cemcir'in divertikül kanaması nedeniyle tedavisinin sürdüğü, yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği bildirildi. 49 yaşındaki Cemcir, geçen çarşamba günü evinde rahatsızlanmasının ardından Maslak'taki bir özel hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun iç kanama (divertikül kanaması) geçirdiği tespit edildi.

Foto - Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

MURAT CEMCİR SAĞLIK DURUMU NASIL? Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı" ifadesine yer verildi. Tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilen Cemcir'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği, bugün içinde normal servise alınmasının beklendiği kaydedildi.

Foto - Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

MURAT CEMCİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ? Murat Cemcir, 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. Bu bilgiye göre ünlü oyuncu, 2024 itibarıyla 48 yaşındadır. Lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nde tamamlayan Cemcir, 2001 yılından bu yana İstanbul'da yaşıyor. Bir kız kardeşi olduğu bilinen oyuncunun aile kökleri Niksar'a dayanıyor.

Foto - Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

ÖZEL HAYATI VE İLGİ ALANLARI: MURAT CEMCİR EVLİ Mİ? Murat Cemcir evli değildir. Ünlü isim neden evlenmediği hakkında şu sözleri söyledi: “Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel bir toprak, neşeliyiz. Anne baba da ister ya, bir oğlu bir kızı var, torun görmek istiyor onlar da… ”

Foto - Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

ÇIKIŞ YOLU: AHMET KURAL İKİLİSİ VE "ÇALGI ÇENGİ" Murat Cemcir'in kariyerindeki dönüm noktası, Ahmet Kural ile kurduğu uyumlu ikili oldu. İlk kez 2012 yapımı "Çalgı Çengi" filmindeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan ikili, aynı yıl "İşler Güçler" dizisinde de yer aldı. Bu başarılı iş birliği, onları Türk sinemasının sevilen yüzleri haline getirdi.

Foto - Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

BAŞROLE UZANAN YOL: DÜĞÜN DERNEK VE KARDEŞ PAYI İkilinin yıldızı, 2013 yılının sonunda vizyona giren "Düğün Dernek" filmiyle iyice parladı. Film gişede büyük bir başarı yakaladı. Ardından, 2014 yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde yine Ahmet Kural ve Seda Bakan ile başrolü paylaşarak, televizyonda da en çok izlenen isimler arasına girdi. "Düğün Dernek 2: Sünnet" (2015) ve "Ailecek Şaşkınız" (2023) gibi projelerde de ikili birlikteliğini sürdürdü.

Yorumlar

yarımadada sanata dair herşey zehirlendi

insanlar önceleri düğünlerde oynamaya utanırlardı. şimdi hepsi birden ayı gibi hopluyorlar; böğürerek..
