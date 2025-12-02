Murat Cemcir kimdir, sağlık durumu nasıl? Oyuncu Murat Cemcir kaç yaşında, nereli?

ÖZEL HAYATI VE İLGİ ALANLARI: MURAT CEMCİR EVLİ Mİ? Murat Cemcir evli değildir. Ünlü isim neden evlenmediği hakkında şu sözleri söyledi: “Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel bir toprak, neşeliyiz. Anne baba da ister ya, bir oğlu bir kızı var, torun görmek istiyor onlar da… ”