  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Muhtarlardan deprem bölgesi 85 bin TL yardım

2023-02-21 08:57:51
Muhtarlardan deprem bölgesi 85 bin TL yardım

Van’ın Erciş ilçesindeki mahalle muhtarları, kendi aralarında topladıkları 85 bin TL’yi deprem bölgesi için bağışladılar.

#1
Foto - Muhtarlardan deprem bölgesi 85 bin TL yardım

Tüm mahalle muhtarlarının deprem bölgesi için başlattığı kampanyaya İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da destek verdi. Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, memleketimizin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “85 milyonun bir ve beraber olup, tek yürek haline geldiğini görmenin açıkçası mutluluğunu yaşıyorum.

#2
Foto - Muhtarlardan deprem bölgesi 85 bin TL yardım

Böyle bir necip milletin evladı olmaktan şahsım adına gurur ve onur duyuyorum. Erciş’in yiğit ve kahraman evlatları 2011 depremini yaşadı. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine tekrar tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Devletimize, milletimize, kederli ailelerine tekrar tekrar metanet diliyorum. Allah devletimizi, milletimizi muhafaza etsin inşallah. Gün birlik olma, gün kardeş olma, gün beraber olma günüdür. Geçen hafta evlatlarımızın kumbaralarındaki paralarını verecek kadar büyük asil bir milletin evladı olduğumuzu gördük” dedi.

#3
Foto - Muhtarlardan deprem bölgesi 85 bin TL yardım

Erciş Sabanbüken Mahalle Muhtarı ve Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yaşar ise muhtarlar olarak bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Depremzede kardeşlerimiz için bir araya geldik. Muhtarlar arasında 85 bin TL topladık. Bu yardımı deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırmak istedik” ifadelerini kullandı. Kampanya sonunda toplanan 85 bin TL AFAD hesaplarına aktarıldı.

Hatay peş peşe sallandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme yakalandı
Siyaset

Hatay peş peşe sallandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.

SASKİ kararını duyurdu! Afetzedelere ücretsiz abonelik: Böyle devam edeceğiz! Depremin yaraları sarılıyor
Yerel

SASKİ kararını duyurdu! Afetzedelere ücretsiz abonelik: Böyle devam edeceğiz! Depremin yaraları sarılıyor

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), afetzedelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Kahramanmaraş..
Bir deprem daha! Bu sefer Samandağ
Gündem

Bir deprem daha! Bu sefer Samandağ

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü otomobil devi yeni durumu duyurdu: Peugeot 3008 Hybrid yeni fiyatlarıyla görücüye çıktı!
Otomotiv

Dünyaca ünlü otomobil devi yeni durumu duyurdu: Peugeot 3008 Hybrid yeni fiyatlarıyla görücüye çıktı!

Dünyaca ünlü otomobil markası Peugeot son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yeni araçlarıyla gündeme gelen Peugeot Bu sefer de Y..
Prof. Naci Görür'den Hatay depremi sonrası yeni uyarı
Gündem

Prof. Naci Görür'den Hatay depremi sonrası yeni uyarı

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ba..
Marcelo'dan üzücü haber geldi! Flaş detayı duyurdu: Marcelo'nun yeni adresi belli oldu, beklenmedik tercih
Spor

Marcelo'dan üzücü haber geldi! Flaş detayı duyurdu: Marcelo'nun yeni adresi belli oldu, beklenmedik tercih

Uzun yıllar Real Madrid ile sayısız başarılara koşan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaşmaya ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23