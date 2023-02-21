Muhtarlardan deprem bölgesi 85 bin TL yardım

Tüm mahalle muhtarlarının deprem bölgesi için başlattığı kampanyaya İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da destek verdi. Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, memleketimizin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “85 milyonun bir ve beraber olup, tek yürek haline geldiğini görmenin açıkçası mutluluğunu yaşıyorum.