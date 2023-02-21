Muhtarlardan deprem bölgesi 85 bin TL yardım

Böyle bir necip milletin evladı olmaktan şahsım adına gurur ve onur duyuyorum. Erciş’in yiğit ve kahraman evlatları 2011 depremini yaşadı. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine tekrar tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Devletimize, milletimize, kederli ailelerine tekrar tekrar metanet diliyorum. Allah devletimizi, milletimizi muhafaza etsin inşallah. Gün birlik olma, gün kardeş olma, gün beraber olma günüdür. Geçen hafta evlatlarımızın kumbaralarındaki paralarını verecek kadar büyük asil bir milletin evladı olduğumuzu gördük” dedi.