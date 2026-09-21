Muhammed Salah'a 6 ay men cezası
Sezon başında Süper Lig devi Trabzonspor'a transfer olarak büyük ses getiren Premier Lig'in eski yıldızı Muhammed Salah, mahkemelik oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sezon başında Süper Lig devi Trabzonspor'a transfer olarak büyük ses getiren Premier Lig'in eski yıldızı Muhammed Salah, mahkemelik oldu.
İngiliz basınında geniş yer bulan olayda, tecrübeli futbolcunun yasal bildirimleri ve mahkeme celplerini cevapsız bırakması üzerine hakim karşısına çıktığı öğrenildi.
Olayın, Mısırlı yıldızın Liverpool'dan ayrılacağını duyurmasından hemen sonra Mart ayında Cheshire'a bağlı Wilmslow bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.
Mobil hız kamerasına takılan Salah'ın, 30 mil hız sınırının bulunduğu yolda 36 mil hızla ilerleyerek sınırı aştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında polisin gönderdiği mahkeme celplerini ve çağrıları yanıtsız bırakan futbolcuya mahkeme tarafından ağır bir fatura çıkarıldı.
İngiliz mahkemesi, yasal bildirimleri dikkate almayan Salah'a 6 ay süreyle araç kullanma yasağı getirirken, toplamda yüzlerce sterlin para ve mahkeme masrafı cezası kesti.
Alınan bu kararın yalnızca İngiltere'deki trafik yasalarını kapsadığı ve Türkiye'deki futbol kariyerine yönelik herhangi bir sportif yaptırım içermediği ifade edildi.
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