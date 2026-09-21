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Muhammed Salah'a 6 ay men cezası

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Muhammed Salah'a 6 ay men cezası

Sezon başında Süper Lig devi Trabzonspor'a transfer olarak büyük ses getiren Premier Lig'in eski yıldızı Muhammed Salah, mahkemelik oldu.

#1
Foto - Muhammed Salah'a 6 ay men cezası

İngiliz basınında geniş yer bulan olayda, tecrübeli futbolcunun yasal bildirimleri ve mahkeme celplerini cevapsız bırakması üzerine hakim karşısına çıktığı öğrenildi.

#2
Foto - Muhammed Salah'a 6 ay men cezası

Olayın, Mısırlı yıldızın Liverpool'dan ayrılacağını duyurmasından hemen sonra Mart ayında Cheshire'a bağlı Wilmslow bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

#3
Foto - Muhammed Salah'a 6 ay men cezası

Mobil hız kamerasına takılan Salah'ın, 30 mil hız sınırının bulunduğu yolda 36 mil hızla ilerleyerek sınırı aştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında polisin gönderdiği mahkeme celplerini ve çağrıları yanıtsız bırakan futbolcuya mahkeme tarafından ağır bir fatura çıkarıldı.

#4
Foto - Muhammed Salah'a 6 ay men cezası

İngiliz mahkemesi, yasal bildirimleri dikkate almayan Salah'a 6 ay süreyle araç kullanma yasağı getirirken, toplamda yüzlerce sterlin para ve mahkeme masrafı cezası kesti.

#5
Foto - Muhammed Salah'a 6 ay men cezası

Alınan bu kararın yalnızca İngiltere'deki trafik yasalarını kapsadığı ve Türkiye'deki futbol kariyerine yönelik herhangi bir sportif yaptırım içermediği ifade edildi.

#6
Foto - Muhammed Salah'a 6 ay men cezası

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