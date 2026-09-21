Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dizide rol alan “Ömer Baba” karakteriyle bilinen Emin Olcay’ın bilgi sıfatı sahibiyle ifadesine başvurma kararı aldı.