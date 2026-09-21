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Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

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Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dizide rol alan “Ömer Baba” karakteriyle bilinen Emin Olcay’ın bilgi sıfatı sahibiyle ifadesine başvurma kararı aldı.

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Foto - Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir adım daha attı. Savcılık, soruşturma kapsamında FETÖ incelemesi başlattığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan “Ömer Baba” karakteriyle bilinen Emin Olcay’ın bilgi sıfatı sahibiyle ifadesine başvuracak.

#2
Foto - Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

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Foto - Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

Görev yaptığı Bosna'da, 'Fedai', Azerbaycan'da 'Köroğlu', Afganistan'da 'Türk General', Türkistan'da 'Hayalet' olarak bilinen MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı bilgisinin yanında yeni bir hamle daha geldi. Aynı dizide 'Ömer Baba' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Emin Olcay'ın da savcılık tarafından bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Usta oyuncunun önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.

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Foto - Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

Günaydın'a konuşan Olcay, Kurtlar Vadisi'ne yönelik açılan FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu belirten Olcay, "Gerçekler neyse ortaya çıksın" ifadelerini kullanmıştı. Osman Sınav'ın dizinin yapımcılığını bırakmasından sonra çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekmişti.

#5
Foto - Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

Olcay, "Türkiye'nin birtakım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladık. Giderek de arttı bu. Hissedilir şekilde. Senaryo giderek bozuldu. Birkaç defa konuşmaya çalıştım ama cevap vermediler, ben de sustum. Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu…" demişti.

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Foto - Kozinoğlu soruşturmasında bir yeni gelişme daha! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

Kendisine bölüm çekilmeden bölümün senaryosunun geldiğini aktaran Olcay şu ifadeleri kullanmıştı: "Okuduğumda çok şaşırıyordum. Yani Yeşil'in diziye girmesine ne gerek vardı ya? Yeşil niye girdi? Sonra Cumhurbaşkanı niye girdi senaryoya? Bunlar niçin girdi? Ve anlamadığımız şeyler vardı. Bir de Harp Okulu'nda her sene sahneye konulan oyunları dört sene ben yönettim. Bu her sene en az üç ayımın Harp Okulu'nda geçmesi demektir. Ergenekon döneminde bazı öğrencilerime FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını duyuyordum. Bundan dolayı da dizideki bu dönüşüm beni çok rahatsız ediyordu. Uyarsam da Raciler burunlarından kıl aldırmadıkları için dinlemezlerdi. Egoları çok yüksekti. Zaten diziden çıkmak istiyordum ama beni bırakmamak için sürekli sözler veriliyordu. Ama verdikleri sözleri hiçbir zaman tutmadılar... Dizi de Osman sonrası, James Bond filmi seyreder gibi hale gelmişti yani. İngiliz ajanları tiplemeleri, KGB tiplemeleri, FBI tiplemeleri, dizinin içine girip girip çıkıyorlardı. Böylesi yakışmıyordu bizim ülkemize... Tabii Polat Alemdar da vatan kurtaran kahraman oluyordu böylece."

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