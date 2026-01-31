Rusya'dan flaş karar! Türkiye yerine BAE'yi eklediler

Dikkat çekici bir ayrıntı ise Türkiye’nin henüz tüketici sepetine dahil edilmemesi. Tur operatörleri verilerine göre Türkiye hâlâ Rus turistler için en popüler destinasyon konumunda ve yılda yaklaşık 7 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Ancak bu pazarın payı kademeli olarak azalıyor. Buna karşılık BAE, yıllık 2,5 milyon Rus turist ile ikinci sıraya yükselmiş durumda.