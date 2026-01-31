  • İSTANBUL
Rusya'dan flaş karar! Türkiye yerine BAE'yi eklediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'dan flaş karar! Türkiye yerine BAE'yi eklediler

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi, ülkedeki enflasyon sepetine Türkiye yerine BAE'yi dahil etti. İşte detaylar...

#1
Rosstat, enflasyon hesaplama metodolojisini güncelledi ve turistik seyahatleri de Rusların "güdelik rutin harcamaları" arasına dahil etti. Yeni yöntemde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan Dubai seyahatleri ile Rusya’nın Karadeniz kıyılarına yönelik tatiller tüketici sepetinde yer aldı. Kurum, bu destinasyonların talep ve harcama hacmi açısından son yıllarda belirgin biçimde büyüdüğünü belirtti.

#2
Metodoloji değişikliği, yılın başında hızlanan fiyat artışlarına da yansıdı. Ocak ayında enflasyon yaklaşık yüzde 2 seviyesine yaklaşırken, ay sonunda oranın yüzde 2,5’e çıkabileceği tahmin ediliyor.

#3
Geçen yılın aynı döneminde enflasyon yüzde 1,2 düzeyindeydi. Uzmanlara göre bu artışın bir bölümü, hesaplamaya yeni hizmet kalemlerinin eklenmesinden kaynaklanıyor.

#4
Dikkat çekici bir ayrıntı ise Türkiye’nin henüz tüketici sepetine dahil edilmemesi. Tur operatörleri verilerine göre Türkiye hâlâ Rus turistler için en popüler destinasyon konumunda ve yılda yaklaşık 7 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Ancak bu pazarın payı kademeli olarak azalıyor. Buna karşılık BAE, yıllık 2,5 milyon Rus turist ile ikinci sıraya yükselmiş durumda.

#5
Analistler, Rosstat’ın Dubai’yi sepete dahil etmesini, bu destinasyona olan talebin istikrarlı biçimde artmasına bağlıyor.

#6
Karadeniz kıyıları için ise gerekçe daha net: Rus turistlerin büyük bölümü tatilini bu bölgede geçiriyor ve bu harcamaların enflasyon hesabına yansıtılması artık kaçınılmaz görülüyor.

