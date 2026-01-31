Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

"Belgeler Trump'a yönelik şantaj niteliği taşıyor" iddiası Epstein dosyalarının bir bölümünün daha kamuoyuna sunulmasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, Epstein dosyalarının zamanlamasına dikkati çekerek, bunu Trump'ın İran politikasıyla ilişkilendirdi. Belgelerin, Trump'a yönelik hem uyarı hem de mesaj niteliği taşıdığı ve "siyasi baskı aracı" olarak kullanıldığı öne sürülen paylaşımlarda, Trump'ın İran'a yönelik askeri adım atmaması durumunda daha fazla belgenin kamuoyuna sızdırılabileceği iddia edildi. Hristiyan nasyonalist aktivist ve podcast sunucusu Nick Fuentes, programında, Epstein dosyalarının "Trump'ın başının üzerinde bir hançer gibi asılı durduğunu" söyledi. Fuentes, "Epstein dosyaları bugün yayımlanıyor. İran ile ikinci savaşımız için hazırız. Ne tesadüf. Yani Trump bizi İran'la savaşa sokmazsa hançer iner. Trump, İsrail lobisiyle veya milyarderlerle işbirliği yapmazsa hançer iner." ifadelerini kullandı.