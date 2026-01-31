  • İSTANBUL
Epstein Trump'a baskı davası: İsrail ABD'yi Epstein ile köle yaptı
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

Gizli muhbir beyanına dayalı Ekim 2020 tarihli FBI raporunda, Epstein'ın İsrail istihbaratı tarafından yönlendirilen bir ajan olduğu iddia edildi. Belgelerin yayımlanma zamanına dikkati çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, bunun ABD Başkanı Donald Trump üzerinde İran konusunda baskı kurma amacı taşıyabileceğini savundu.

#1
Foto - Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin belgelerde yer alan iddialar, Epstein'ın İsrail istihbaratıyla bağlantılı olabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

#2
Foto - Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

Dosyalarda yer alan gizli muhbir beyanına dayalı, Ekim 2020 tarihli ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) raporunda, Epstein'ın İsrail istihbaratı Mossad ile bağlantılı olabileceğine ilişkin iddialar dikkati çekti. Muhbir, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Alan Dershowitz'in, varlıklı ailelerin çocukları üzerinde etkili olduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared K ushner'ın da Dershowitz'in öğrencileri arasında bulunduğunu öne sürdü.

#3
Foto - Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

Dershowitz'in İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu kanaatine vardığını aktaran muhbir, Dershowitz'in, dönemin Florida Güney Bölgesi Savcısı Alex Acosta'ya, Epstein'ın hem ABD hem de müttefik ülke istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğunu söylediğini iddia etti. Dershowitz ile Epstein arasındaki telefon görüşmelerine tanıklık ettiğini belirten muhbir, bu görüşmelerin ardından İsrail istihbaratının Dershowitz ile temasa geçerek bilgi aldığını öne sürdü.

#4
Foto - Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

Epstein'ın, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yakın olduğu ve onun döneminde istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı şekilde yetiştirildiği yönünde iddialarda bulunan muhbir, tüm bu bilgiler ışığında Epstein'ın Mossad tarafından yönlendirilen bir ajan olduğu kanaatine vardığını kaydetti. Muhbir, Trump'ın ilk başkanlık döneminde İsrail tarafından etki altına alındığını, damadı Kushner'ın ise Başkan'ın karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynadığını öne sürdü.

#5
Foto - Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

- Epstein ve Barak mesajlarındaki "Mossad" atfı Dosyalarda, Epstein ve eski İsrail Başbakanı Barak'ın birçok konuşması yer alırken, ikilinin konuşmalarında iki farklı zamanda Mossad'a atıfta bulunulduğu görüldü. Dosyaya göre, Epstein, 17 Aralık 2018'de yolladığı e-postada, Barak'a "Mossad için çalışmadığımı açıkça belirtmelisin. :)" dedi. Epstein, 9 Kasım 2017 tarihli e-postada ise Barak'a "Boies, eski Mossad ajanlarını kirli soruşturmalar yapmak için bulmasına yardım etmeni istedi mi? Bu konu basında çok yer alıyor." ifadesini kullandı. Öte yandan, Barak cevabında bu k onuya ilişkin bir ifade kullanmayarak Epstein'dan kendisini aramasını istedi.

#6
Foto - Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

"Belgeler Trump'a yönelik şantaj niteliği taşıyor" iddiası Epstein dosyalarının bir bölümünün daha kamuoyuna sunulmasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, Epstein dosyalarının zamanlamasına dikkati çekerek, bunu Trump'ın İran politikasıyla ilişkilendirdi. Belgelerin, Trump'a yönelik hem uyarı hem de mesaj niteliği taşıdığı ve "siyasi baskı aracı" olarak kullanıldığı öne sürülen paylaşımlarda, Trump'ın İran'a yönelik askeri adım atmaması durumunda daha fazla belgenin kamuoyuna sızdırılabileceği iddia edildi. Hristiyan nasyonalist aktivist ve podcast sunucusu Nick Fuentes, programında, Epstein dosyalarının "Trump'ın başının üzerinde bir hançer gibi asılı durduğunu" söyledi. Fuentes, "Epstein dosyaları bugün yayımlanıyor. İran ile ikinci savaşımız için hazırız. Ne tesadüf. Yani Trump bizi İran'la savaşa sokmazsa hançer iner. Trump, İsrail lobisiyle veya milyarderlerle işbirliği yapmazsa hançer iner." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

Sosyal medya platformlarındaki birçok kullanıcı da dosyaların yayımlanma zamanına ilişkin olarak, "Mossad, Tel Aviv'deki bir kasada Trump'ın çocuklara tecavüz ettiğini gösteren kasetler tutuyor ve onu ellerinde tutuyorlar." ve "Bu kasetlerin yayımlanması, Trump'ı İran'a savaş açmaya zorlamak içindi, aksi takdirde kasetleri yayımlayacaklardı." gibi iddialarda bulundu.

#8
Foto - Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı

Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak ol duğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Vahap

Zaten köleydi şimdi tasmalı köle oldu.
