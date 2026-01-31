  • İSTANBUL
İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi:

İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Urla ilçesinde önlem alınmadan başlatılan temel kazısı yüzünden çevredeki yapı ve yolu kullanılamaz hale getirdi.

Foto - İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi

ddiaya göre, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan başlatılan kazı çalışması sonrası yaşanan hasarın ardından inşaat firması, kazı alanının çevresine serpme beton döktü.

Foto - İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi

Yağışların yapılara daha fazla zarar vermemesi için ise naylon brandalarla geçici önlem alındığı görüldü.

Foto - İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi

Mahalle sakinleri, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu savundu.

Foto - İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi

Evinde ciddi hasar oluşan 42 yaşındaki Tuncay Dolu, kazı çalışmasının yağışlı havalarda yapılmaması konusunda firmayı uyardıklarını ancak dikkate alınmadıklarını belirtti.

Foto - İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi

Dolu, evinde oluşan çatlaklar nedeniyle ailesiyle birlikte büyük korku yaşadıklarını söyledi. Eşi, iki çocuğu ve anne-babasıyla aynı evde yaşadığını ifade eden Dolu, yaşadıkları endişeyi şu sözlerle anlattı:

Foto - İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi

"İnşaat çalışmalarından dolayı evimde derin çatlaklar oluştu. Korkudan evimizde rahat yatamıyoruz. Yağmurdan sonra yol çöktü. Evdeki çatlaklar temel kazısından sonra meydana geldi. Bize ‘yol çöktüğü için çatlaklar oldu' diyorlar ama hepsi kazıdan sonra yaşandı. Babam koah, annem şeker hastası. Hepimiz tek bir odada yatıyoruz. Binanın çökmesinden korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."

Foto - İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi

Mahalle sakinleri, yaşanan olayın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Yetkililerin bölgede inceleme yapması bekleniyor.

