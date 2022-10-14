Mısır saplarından üretildi! Malatya'da müthiş adım

Çiftçiler ise bu yöntemin, tarlanın sürüm ve ekim işlemlerinde büyük kolaylık sağladığını belirtiyorlar. Mısır saplarını bertaraf etmekte zorlandıklarını ifade eden çiftçiler, “Anız yangını hem yasak hem de toprak ve çevre için büyük zarar veriyor. Mısır saplarının da tarlada kalması, toprağın işlenmesinde ciddi zorluk çıkarıyor. Bu yöntemin çevre illerde kullanıldığını duyuyorduk. Şimdi Elbistan’da da hayata geçti. Tarlamızda hasattan sonra kalan ne varsa topluyorlar. Tarlamız tertemiz oluyor. Bu sayede bizim de işlerimiz kolaylaşıyor. Balya yapıp götürüyorlar. Malatya’daki tesiste yakılıp elektrik üretiyorlar” diye konuştular.