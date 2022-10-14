Mısır saplarından üretildi! Malatya'da müthiş adım

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ise, bu yöntemin anız yangınlarını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi. Başkan Bulut, “Elbistan Ovası, özellikle cin mısırı üretiminde önemli bir merkez. Çiftçimiz için önemli bir gelir kaynağı olan bu bitkinin sapları, toprağın yeniden işlenmesini zorlaştırıyor. Çiftçilerimiz de yasak olmasına rağmen anızları yakma yoluna gidiyordu. Anız yakıldığı zaman şehre ulaşan duman, insana ve çevreye büyük zarar veriyor. Bu sene mısır sapları için farklı bir uygulama başladı. Tarlası temizlenen çiftçimiz, özellikle sürümde mazot giderini azaltabilecek. Mısır saplarının elektrik üretiminde kullanılması hem çiftçinin yararına hem de milli ekonomiye bir katkıdır” ifadelerini kullandı.