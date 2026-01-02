Milyonların gözü 5 Ocak’ta! Emekli ve memur zammında nefesler tutuldu: Mehmet Şimşek’in işaret ettiği o rakam maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi

TÜİK YİNE ŞAŞIRTIRSA ZAM DAHA DA DÜŞECEK Kasım ayında enflasyon beklentisi piyasada yüzde 1'in üstündeyken, TÜİK %0,87 açıklamıştı. Hesapları değiştiren bu veri sonrasında Aralık ayı enflasyon beklentisinin de gerçekleşmeme ihtimali var. Merkez Bankası tahmini yüzde 1.08 oldu. Kasım ayında hesap şaştığı için karamsar olan SGK uzmanı İsa Karakaş'ın beklentisi ise aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,80 - yüzde 0,90 aralığında olacağı yönünde. Böyle olduğu taktirde emeklinin zam oranı için yüzde 12.5 zam bile uzak görünüyor. İsa Karakaş'ın tahmini zammın ,10-12,25 aralığında olacağı yönünde.