Milyonların gözü 5 Ocak’ta! Emekli ve memur zammında nefesler tutuldu: Mehmet Şimşek’in işaret ettiği o rakam maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi
Türkiye genelinde milyonlarca emekli ve memur, 2026 yılının ilk zam oranını belirleyecek olan 5 Ocak Pazartesi günkü TÜİK verisine kilitlendi.

TÜRKİYE'de asgari ücretin belli olmasının ardından emekli ve memur kesimi için geri sayım başladı. 5 Ocak 2026 pazartesi günü emekli ve memurun bu yılın ilk yarısı için alacağı zam kesinleşecek. Geri sayım sürerken Bakan Mehmet Şimşek'ten gelen açıklama ve Merkez Bankası'nın duyurduğu aralık ayı enflasyon beklentisi emekli ve memur zammı için en sağlam tüyoyu verdi. TÜİK kasım ayındaki gibi bir sürpriz yapmazsa emekli ve memur zammı bakın ne kadar olacak.

ARALIK AYI ENFLASYONU KAÇ OLACAK? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayıyla birlikte enflasyonu yüzde 31 civarına indirdiklerini, yıllık enflasyonun da bu düzeyde bitirileceğini öngördüklerini söylemişti. Merkez Bankası anketinde de aralık ayı enflasyonunun yüzde 1.08, yıllık enflasyonun yüzde 31.15 olacağı tahmini çıktı. Bu iki rakam memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranıyla ilgili ışık tuttu.

EMEKLİ ZAM ORANI Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11.21 oranında zam netleşmişti. Buna aralık ayı enflasyonu eklenecek. Şimşek ve Merkez Bankası'nın Aralık enflasyonu beklentisi gerçekleşirse; yüzde 1’lik ek olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12.32 oranında zam yapılacak. Bu oranlara göre, yasal düzenleme yapılması beklenen 16 bin 881 liralık en düşük emekli aylığı ise 18 bin 959 liraya yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI Netleşen 5 aylık enflasyonla memur ve memur emeklileri yüzde 17.56'lık zammı cebine koymuştu. Aralık enflasyonu tahminleri gerçekleşirse memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkı yüzde 6.96 civarında olacak. Yüzde 6.96’lık enflasyon farkına toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11’lik farkın ilave edilmesiyle memur ve memur emeklileri için 2026 zammı toplam yüzde 18.73 olacak. İki zam dönemi sonunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif olmayan hesaplamayla yaklaşık yüzde 29, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 33’lük zam gerçekleşmiş olacak.

TÜİK YİNE ŞAŞIRTIRSA ZAM DAHA DA DÜŞECEK Kasım ayında enflasyon beklentisi piyasada yüzde 1'in üstündeyken, TÜİK %0,87 açıklamıştı. Hesapları değiştiren bu veri sonrasında Aralık ayı enflasyon beklentisinin de gerçekleşmeme ihtimali var. Merkez Bankası tahmini yüzde 1.08 oldu. Kasım ayında hesap şaştığı için karamsar olan SGK uzmanı İsa Karakaş'ın beklentisi ise aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,80 - yüzde 0,90 aralığında olacağı yönünde. Böyle olduğu taktirde emeklinin zam oranı için yüzde 12.5 zam bile uzak görünüyor. İsa Karakaş'ın tahmini zammın ,10-12,25 aralığında olacağı yönünde.

ben bakarım maliye bakanı kimdir nerelidir yorum yapmam

Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde, Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
