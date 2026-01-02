  • İSTANBUL
Gündem
21
Yeniakit Publisher
Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

Gazetemiz akit’in ‘gençlerimize bunlar mı rol model olacak?’ başlığıyla duyurduğu ve 8 Ekim 2025 tarihinde kamuoyuna yansıyan aralarında Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci’nin de bulunduğu toplam 19 kişi hakkında uyuşturucu iddiasıyla başlayan soruşturmalar titizlikle sürerken Adli Tıp Kurumu’nun gerçekleştirdiği analizlerde test sonuçları pozitif çıkan isimlere yönelik adli süreç devam ediyor.

#1
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

Soruşturmanın ilerleyen günlerde kapsamının genişletilirken Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandı. Soruşturmalar gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a kadar uzadı. Saran'ın test sonucunun pozitif çıkması gündemi sarsarken operasyonlar, farklı illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

#2
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

İşte ünlü isimler üzerinden başlayarak zamanla siyaset, spor ve magazin dünyasını da kapsayacak şekilde genişleyen büyük operasyonun kronolojik geçmişi…

#3
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

8 Ekim 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu toplam 19 kişi, ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin incelenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. 19 kişi, kan örneklerinin alınması ve ifade işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

#4
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

3 Aralık Magazin dünyasının tanıdık isimlerinden Sercan Yaşar, uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

#5
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

5Aralık tarihinde spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı.

#6
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

9 Aralık Salı günü ise gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı ve Jandarma İl Komutanlığı’na götürüldü.

#7
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

9 Aralık Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç, gayrimenkul danışmanı Ufuk Tetik, diyetisyen Gizem Aybaktı, Habertürk çalışanı Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay gözlaltına alındı. Öte yandan TMSF, Ersoy’u “Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği” görevinden aldı.

#8
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

15 Aralık tarihinde Ela Rümeysa Cebeci’nin uyuşturucu testinin pozitif çıktı. 17 Aralık tarihinde Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

#9
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

17 Aralık Fenomen Sercan Yaşar, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak tahliye edildi. 18 Aralık Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.

#10
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

18 Aralık Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aleyna Tilki, Danla Bilic,İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

#11
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

19 Aralık soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Saadettin Saran "Uyuşturucu madde temin etmek " ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saran'ın transfer görüşmeleri için yurt dışında olduğu belirtildi.

#12
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

19 Aralık İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

#13
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

20 Aralık, süren soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan ve yurt dışında olan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Saadettin Saran, İtalya'dan Türkiye'ye döndü. 20 Aralık, Çağlayan Adliyesi’nde ifadesini veren Saran’ın ifade işlemleri yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Ardından kan ve saç örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Saran, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

#14
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

20 Aralık, Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında; hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova ve fotoğrafçı Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

#15
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

22 Aralık, Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel, yurt dışından Türkiye’ye dönerek ifade vermeye Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Döngel, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

#16
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

22 Aralık, Uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, daha önce Narkotik Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda üç adet silahın ele geçirildiği “Kütüphane” adlı işletmenin müdürü Yaşar Koz ile film yapımcısı Umut Evirgen gözaltına alındı. 22 Aralık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

#17
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

23 Aralık, Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adliyeye sevk edildi. İki isim, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 23 Aralık, Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı. 24 Aralık, Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testi pozitif çıktı. Raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

#18
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

24 Aralık, Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürerken İstanbul'da bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Model Melisa F.Ç., oryantal Nuran Ç., iş insanları Mehmet T. ile Hamdi B.B., Mahmut U.Z., Erdi Ç., Uğur C.P., Melisa Ş., İhsan A., Burak K., Müzeyyen K., Murat C.Ş., Yağmur U., Atilla A., Ozan K., Esra Y.B., Semavi S., Halime G., Ercan S. ve Yılmaz B.B. 24 Aralık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edilen Savcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

#19
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

25 Aralık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında açıklama yaptı. Gürlek, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, "daha büyük isimler var" iddialarına yönelik, "Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak." dedi. Gürlek, "Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor." ifadelerini kullandı. 26 Aralık, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan'ın olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. gözaltına alınanlar arasında Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

#20
Foto - Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

29 Aralık, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile sosyal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

