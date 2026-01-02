Gençlerimize bunlar mı rol model olacak? Ünlü keşlere operasyonun gün gün kronolojisi

25 Aralık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında açıklama yaptı. Gürlek, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, "daha büyük isimler var" iddialarına yönelik, "Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak." dedi. Gürlek, "Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor." ifadelerini kullandı. 26 Aralık, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan'ın olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. gözaltına alınanlar arasında Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.