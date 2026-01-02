Görüşmelerde sona gelindi: Azerbaycan o uçağı Türkiye'den istiyor

Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterindeki Su-25M Tarruz/Yakın Hava Desteği Uçaklarının modern aviyonikler ve hava-yer mühimmatları ile donatılmasını kapsayan LAÇİN Projesi kapsamında Su-25M Uçakları TUSAŞ tesislerinde Merhale-I ve Merhale-II olmak üzere iki aşamada kapsamlı bir modernizasyondan geçirilmekteler. IDEF 2023 Fuarı sırasında imzalanan sözleşme altında Su-25M Uçakları Merhale-I kapsamında, kokpitte kapsamlı bir yapısal değişikliğe gidilmeden sadece KGK güdüm kitiyle donatılmış MK83 1.000 lb (KGK-83) ve MK82 500 lb (KGK) güdümlü bombalar ile QFAB-250 LG ve TEBER-82 gibi akıllı bombaların entegrasyonu için Uçaktan Bağımsız Atış Sistemi (UBAS) ile donatılmış ve bahse konu akıllı mühimmatlar ile atışlı testler icra edilmiştir. Yine UBAS üzerinden 2024 yılında Türkiye’de bir atış sahasında SOM-B1Seyir Füzesi ile başarılı bir atış testi de icra edilmişti. Konuyla ilgili olarak TÜBİTAK 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nda, “Azerbaycan Su-25 Uçağından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Pod ve Uçaktan Bağımsız Atış Sistemi (UBAS) ile SOM-B1 atışı başarıyla gerçekleştirilmiştir,” ifadelerine yer verilmişti. Merhale-II olarak adlandırılan ikinci aşama ise uçağın aviyonik sistemlerinin tamamen yeniden tasarlanmasını (yeni sayısal kokpit mimarisi), yeni INS, görev bilgisayarı ve haberleşme sistemleri entegrasyonunu ve GPS güdümlü HGK mühimmatları ile SOM ŞAHİN (SOM-B1 ALCM’nin Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne özel konfigürasyonu) gibi mühimmatların uçağa tam entegrasyonunu kapsamaktadır.