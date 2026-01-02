Kıymeti bilinmeyen tohum: Kemikleri demir gibi yapıyor!

AZTEKLERDEN KALAN ŞİFA, BESLENME UZMANLARI DA ÖNERİYOR! Azteklerden günümüze miras kalan ve "süper gıda" kategorisinin en güçlü üyelerinden biri olan amarant, son yıllarda sağlıklı beslenme dünyasının parlayan yıldızı hâline gelmiş durumda. Bir tahıl gibi tüketilse de aslında bir bitki tohumu olan (psödotahıl) amarantın en dikkat çekici özelliği, diğer pek çok tahılın aksine tam bir protein kaynağı olması.