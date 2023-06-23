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Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

2023-06-23 23:08:02
Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

YKS sonuçları beklenirken, YKS OBP onaylama / güncelleme işlemi de büyük önem arz ediyor. Detaylar haberde...

#1
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

YKS: TYT - AYT - YDT oturumları 17-18 Haziran'da tamamlandı. Ardından YKS sonuçları için merak başladı. ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde YKS sonuçları tarihi yer aldı. İşte YKS sonuçları günü ve YKS OBP güncelleme / onaylama işleminin detayları...

#2
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

#3
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

2023-YKS değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır.

#4
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

2023-YKS’ye başvuran adayların 20 Haziran-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2023 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir

#5
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 20 Haziran-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

#6
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2023 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

#7
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! YKS OBP nasıl onaylanır ve güncellenir? Hemen girip yapın hemen

2023-YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır. OBP’ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

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