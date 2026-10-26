Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Buna göre, 2026 yılında 81 ilde sahipsiz hayvanların neden olduğu olaylara ilişkin toplam 319 bin 70 şikayet yapıldı. En fazla şikayet 56 bin 767 ile İzmir'de kaydedildi. Bu ili 28 bin 571 ile Antalya, 26 bin 374 ile Adana, 20 bin 680 ile İstanbul, 18 bin 269 ile Tekirdağ ve 17 bin 728 ile Ankara izledi.