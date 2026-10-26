Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!
Türkiye genelinde sokakları ve yaşam alanlarını tehdit eden başıboş köpek ve sahipsiz hayvan sorununun boyutları resmi verilerle gözler önüne serildi. 2026 yılında sahipsiz hayvanların neden olduğu olaylarla ilgili 319 bin 70 şikayet kayıtlara geçerken, kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı. Sadece yılın ilk 9 ayında 123 bin 580 kişinin sahipsiz hayvan saldırıları sonucu yaralandığı raporda, başıboş hayvanların yol açtığı trafik kazalarında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İzmir, şikayet rekorunu elinde tutarken, milyonların hayatını tehlikeye atan bu başıboşlukta acil önlem çağrıları tavan yaptı.