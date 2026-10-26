  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu Flaş iddia ortalığı kasıp kavuracak: Emirhan'a 2 teklif yolda: Nice ve Hull City Hedefi 12’den vurdu! Iheanacho rekorları altüst etti Azerbaycan'dan şaşırtan Oktay Saral çıkışı: 'Yetmez' dediler Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır? İşte katlanabilir İpad'in satışa çıkacağı tarih: Fiyatı ve özellikleri belli oldu! Hem israf önleniyor hem sokaktaki dostlar faydalanıyor! 74 ilde gıda atıkları hayvan mamasına dönüştürülüyor Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet! Tek bir darbe bile almadan kemiğiniz kırılabilir! Stres kırığından korunmak için...
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Türkiye genelinde sokakları ve yaşam alanlarını tehdit eden başıboş köpek ve sahipsiz hayvan sorununun boyutları resmi verilerle gözler önüne serildi. 2026 yılında sahipsiz hayvanların neden olduğu olaylarla ilgili 319 bin 70 şikayet kayıtlara geçerken, kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı. Sadece yılın ilk 9 ayında 123 bin 580 kişinin sahipsiz hayvan saldırıları sonucu yaralandığı raporda, başıboş hayvanların yol açtığı trafik kazalarında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İzmir, şikayet rekorunu elinde tutarken, milyonların hayatını tehlikeye atan bu başıboşlukta acil önlem çağrıları tavan yaptı.

#1
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Başı boş köpeklerle ilgili veriler çarpıcı detayları ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye genelinde 2026 yılında sahipsiz hayvanların neden olduğu olaylarla ilgili yapılan şikayetlerin toplamı 319 bin 70 oldu. Sahipsiz hayvan saldırıları nedeniyle idare aleyhine 66, sahipsiz hayvanların yol açtığı maddi hasarlı trafik kazaları dolayısıyla 18 dava açıldı.

#2
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Türkiye genelinde 2026 yılında sahipsiz hayvanların neden olduğu olaylara ilişkin 319 bin 70 şikayet kayıtlara geçti. Sahipsiz hayvan saldırıları ve bunların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları dolayısıyla idare aleyhine açılan dava sayısının ise 84 olduğu belirlendi.

#3
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 51'er müfettişi, hayvanları koruma mevzuatının uygulanmasına yönelik 5. periyodik denetimleri 7-29 Eylül'de 81 ilde gerçekleştirdi.

#4
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Denetimlerde sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerinin durumu, vatandaşlardan gelen şikayetler, hayvan saldırıları ve trafik kazalarına ilişkin veriler incelendi. Denetim sonuçlarında Sağlık Bakanlığının kuduz riskli temas verilerine de yer verildi.

#5
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Buna göre, 2026 yılında 81 ilde sahipsiz hayvanların neden olduğu olaylara ilişkin toplam 319 bin 70 şikayet yapıldı. En fazla şikayet 56 bin 767 ile İzmir'de kaydedildi. Bu ili 28 bin 571 ile Antalya, 26 bin 374 ile Adana, 20 bin 680 ile İstanbul, 18 bin 269 ile Tekirdağ ve 17 bin 728 ile Ankara izledi.

#6
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

1 Ocak-15 Ekim döneminde sahipsiz hayvanlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezlerine 23 bin 837, Hayat 112 Acil uygulamasına ise 8 bin 883 ihbar ve şikayet ulaştı. CİMER'e yapılan şikayetlerin sayısı ise 2024'ün ilk 8 ayında 116 bin 276 iken 2026'nın aynı döneminde 18 bin 901'e gerileyerek yaklaşık yüzde 84 azaldı.

#7
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-15 Ekim 2026 döneminde Türkiye genelinde sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilişkili 479 bin 485 kuduz riskli temas kaydedildi. En fazla temasın görüldüğü il 89 bin 561 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 34 bin 838 ile İzmir, 23 bin 869 ile Antalya, 23 bin 799 ile Ankara ve 21 bin 566 ile Bursa takip etti.

#8
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Sahipsiz hayvan saldırıları nedeniyle 66 dava açıldı: Sahipsiz hayvan saldırıları nedeniyle 20 ilde idare aleyhine toplam 66 dava açıldı. En fazla dava 18 ile Ankara'da açıldı. Ankara'yı 10 dava ile İzmir, 6 dava ile Bursa, 5 dava ile Adana ve 4 dava ile Konya izledi. Sahipsiz hayvanların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları dolayısıyla ise 12 ilde toplam 18 dava açıldı.

#9
Foto - Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet!

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde sahipsiz hayvanlara çarpılması sonucu meydana gelen 1163 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 656 kişi yaralandı. Sahipsiz hayvanların neden olduğu ölüm vakaları incelendiğinde 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sahipsiz hayvan saldırıları nedeniyle toplam 13 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 4'ü 2024 yılında, 6'sı 2025'yılında ve 3'ü 2026 yılında meydana geldi. Türkiye genelinde 1 Ocak-1 Eylül 2026 tarihleri arasında sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu 123 bin 580 kişi yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul’da görüştü.
İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam
Gündem

İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam

Terör rejimi İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi şehit oldu.
Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Alman bir firma temsilcisi arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı diyaloğunu sosyal medyada..
Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Gündem

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılışında kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. D..
Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma
Gündem

Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma

Müslüman toplumlarda mahrem kabul edildiği için çoğu zaman konuşulmayan evlilik içi cinsellik, bilimsel araştırmaların konusu oldu. Çalışmal..
Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"
Gündem

Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Murat Ağırel’i hedef aldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23