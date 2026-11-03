Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti
Küresel gelişmelerin ardından uçuşa geçen akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yapıldı. 9,30 liralık zam şok etkisi yaptı. İşte detaylar...
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Küresel gelişmelerin ardından uçuşa geçen akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yapıldı. 9,30 liralık zam şok etkisi yaptı. İşte detaylar...
Otogaz fiyatlarına yapılan 9 lira 30 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıdı. Artışın ardından LPG'nin litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de 50 lira 50 kuruşa, Ankara'da 50 lira 29 kuruşa yükseldi. Doğu illerinde ise litre fiyatları 52 liraya kadar çıktı.
Yeni fiyatlar, LPG kullanan araç sahiplerinin yakıt bütçesini önemli ölçüde etkiledi. Benzin ve motorine kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle tercih edilen otogazda yaşanan bu artış, iki yakıt türü arasındaki maliyet farkının da azalmasına neden oldu.
Otogaz fiyatlarındaki yükseliş, kilometre başına düşen yakıt giderlerini de artırdı. Özellikle yoğun şehir trafiğinde ve kış koşullarında tüketim miktarının yükselmesi, sürücülerin maliyetlerini daha da artırıyor. İstanbul'daki güncel LPG fiyatı baz alındığında, 100 kilometrede ortalama 10 litre otogaz tüketen bir aracın yakıt gideri 505 liraya ulaşıyor. Bu hesaplamaya göre LPG'li bir otomobilde kilometre başına yakıt maliyeti 5 lira 5 kuruş seviyesine çıkıyor.
Benzinli araçlarda ise tablo farklı olsa da aradaki fark giderek kapanıyor. 100 kilometrede ortalama 8 litre benzin tüketen bir otomobilin aynı mesafedeki yakıt gideri yaklaşık 650 lirayı buluyor. Böylece kilometre başına maliyet 6 lira 50 kuruş olarak hesaplanıyor.
Uzun yıllardır daha düşük yakıt gideri nedeniyle tercih edilen LPG, son fiyat artışlarının ardından ekonomik avantajının bir bölümünü kaybetti. Mevcut tüketim değerleri üzerinden yapılan karşılaştırmada LPG, benzinli araçlara göre hâlâ daha düşük maliyet sunuyor. Ancak iki yakıt arasındaki farkın azalması, sürücülerin tercihlerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir.
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