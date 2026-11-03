  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hadi canım sen de... Dönerin fiyatını görenler gözlerine inanamadı Türkiye kendi bağımsızlığını ilan ediyor! ROKETSAN’ın gizli fırlatma üssü ve dev roketleri deşifre oldu Türkiye'ye verdiği sözü tutmayan Çinli otomobil markası BYD işte şimdi hapı yuttu: Ankara duyurdu 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı! Rusya’dan dikkat çeken “Mekke” açıklaması: Memnuniyet verici Tüm planlar bir anda değişti! Bakanlıklar tek tek taşınıyor Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı Katil İsrail’in ipliğini, İsrailli kadın asker pazara çıkardı! Sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti

Küresel gelişmelerin ardından uçuşa geçen akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yapıldı. 9,30 liralık zam şok etkisi yaptı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti

Otogaz fiyatlarına yapılan 9 lira 30 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıdı. Artışın ardından LPG'nin litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de 50 lira 50 kuruşa, Ankara'da 50 lira 29 kuruşa yükseldi. Doğu illerinde ise litre fiyatları 52 liraya kadar çıktı.

#2
Foto - Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti

Yeni fiyatlar, LPG kullanan araç sahiplerinin yakıt bütçesini önemli ölçüde etkiledi. Benzin ve motorine kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle tercih edilen otogazda yaşanan bu artış, iki yakıt türü arasındaki maliyet farkının da azalmasına neden oldu.

#3
Foto - Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti

Otogaz fiyatlarındaki yükseliş, kilometre başına düşen yakıt giderlerini de artırdı. Özellikle yoğun şehir trafiğinde ve kış koşullarında tüketim miktarının yükselmesi, sürücülerin maliyetlerini daha da artırıyor. İstanbul'daki güncel LPG fiyatı baz alındığında, 100 kilometrede ortalama 10 litre otogaz tüketen bir aracın yakıt gideri 505 liraya ulaşıyor. Bu hesaplamaya göre LPG'li bir otomobilde kilometre başına yakıt maliyeti 5 lira 5 kuruş seviyesine çıkıyor.

#4
Foto - Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti

Benzinli araçlarda ise tablo farklı olsa da aradaki fark giderek kapanıyor. 100 kilometrede ortalama 8 litre benzin tüketen bir otomobilin aynı mesafedeki yakıt gideri yaklaşık 650 lirayı buluyor. Böylece kilometre başına maliyet 6 lira 50 kuruş olarak hesaplanıyor.

#5
Foto - Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti

Uzun yıllardır daha düşük yakıt gideri nedeniyle tercih edilen LPG, son fiyat artışlarının ardından ekonomik avantajının bir bölümünü kaybetti. Mevcut tüketim değerleri üzerinden yapılan karşılaştırmada LPG, benzinli araçlara göre hâlâ daha düşük maliyet sunuyor. Ancak iki yakıt arasındaki farkın azalması, sürücülerin tercihlerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

2525

Akp her şey çok güzel olacak dedi reis vatandaşın yuvasına dinamit koydu yuvakar paramparça etti.

Levent dogan

Gsbbardan artık petrol bulmayın.. buldukça zam geliyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı mektupla Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği için resmî adayı olarak gös..
Öcalan’ı eleştirdiği için PKK tarafından öldürülen PKK'nın kurucusuna Tunceli’de anıt mezar yaptırdılar
Gündem

Öcalan’ı eleştirdiği için PKK tarafından öldürülen PKK'nın kurucusuna Tunceli’de anıt mezar yaptırdılar

Terör örgütü PKK'nın kuruluş sürecinde yer alan ve Merkez Komite üyeliği ile Avrupa sorumluluğu görevlerinde bulunan ancak 2 Kasım 1985'te İ..
Almanya’nın ‘İstanbul Havalimanı’nda kayboldu’ dediği kadın hastanede bulundu
Gündem

Almanya’nın ‘İstanbul Havalimanı’nda kayboldu’ dediği kadın hastanede bulundu

İstanbul'a indikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alman vatandaşı Alisa Nikolova-Merx'in kaldığı otelde başını çarptıktan sonr..
Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı
Gündem

Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale esnasında çıkan çatışmada ş..
7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu
Spor

7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu

7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu
Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti
Gündem

Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti

Yemen’de çatışmalar yeniden şiddetlenirken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’ndan dikkat çeken bir askeri hamle geldi. Operasyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23