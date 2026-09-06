  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okan Buruk'tan Leao sürprizi! İlk 11'de olacak mı? Hücumda forma vereceği 3 ismi belirledi... Kendileri ettiler, kendileri buldular! Sahte içki sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti Asırlardır aynı rivayet anlatılıyor! İşte, camiden ayrı duran minarenin sırrı Torununun sözleri hayatını değiştirdi! Sigarayı böyle bıraktı Birçok üründe kampanya: BİM'in yeni indirim fırsatları geldi! Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir Michelin Yıldızlı şeflerden Çanakkale lezzet önerileri: Deniz ürünlerinden meşhur peynir helvasına uzanan seçki... Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş 42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan özel hayat kararı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan özel hayat kararı!

İş yerinin dışında kavgaya karıştığı için işinden kovulan mühendisin davasında karar açıklandı. Bölge Adliye Mahkemesi, "İşçinin özel yaşamına ilişkin fiil ve davranışlar kural olarak işverenin müdahale alanı dışında kalır" dedi.

#1
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan özel hayat kararı!

Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını mesai dışında darp ettiği iddiasıyla işten çıkarılan genç mühendisin açtığı davada Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) emsal niteliğinde bir karara imza attı.

#2
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan özel hayat kararı!

İŞ MAHKEMESİ 'GÜVEN ZEDELENDİ' DİYEREK İŞE İADEYİ REDDETTİ İddiaya göre genç mühendis, aynı işyerinde çalışan arkadaşını darp ettikten sonra kovuldu. İş Mahkemesi'nde işe iade davası açan mühendis, özel hayattaki olayların işvereni ilgilendirmediğini öne sürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ile masumiyet karinesi gözetilmeden ceza dosyaları sonuçlanmadan fesih yapıldığını öne sürdü. İşyeri düzenini bozucu herhangi bir davranış sergilemediğini, davalı işverenin eşit davranma yükümlülüğüne aykırı şekilde yalnızca kendisinin iş akdini feshettiğini ve B.A.'nın çalışmaya devam ettiğini, bu nedenlerle feshin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu ileri sürerek, feshin geçersizliği ile müvekkilinin işe iadesine ve yasal sonuçlara hükmedilmesini talep etti. Davalı işveren ise işyeri dışında gerçekleşmiş olsa dahi darp olayının iş ilişkisine olumsuz etkiler doğurduğunu dile getirdi. Mahkeme, iş yeri ve mesai dışında vuku bulan darp olayından sonra davalı işverenin davacı ile çalışmasının güven ilişkisini zedeleyeceği, davalının davacı ile çalışmaya devam etmesinin beklenemeyeceği bu nedenle yapılan feshin geçerli nitelikte olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

#3
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan özel hayat kararı!

BAM 7. HUKUK DAİRESİNDEN 'ÖZEL HAYAT' VE 'SOMUT DELİL' VURGUSU Davacı avukatı kararı istinafa taşıdı. BAM 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. İşçinin özel yaşamına ilişkin fiil ve davranışlarının, kural olarak işverenin müdahale alanı dışında kaldığını hatırlatıldığı BAM kararında; bu tür olayların işyerine somut, belirgin ve olumsuz şekilde yansıdığının ortaya konulması halinde feshe dayanak yapılması mümkün olduğuna dikkat çekildi. Salt özel yaşam alanında gerçekleştiği iddia edilen vakıalar geçerli fesih sebebi olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı. İş sözleşmesinin sona erdirilmesine gerekçe yapılan olayın, işyeri sınırları dışında, tarafların özel hayat ilişkisi kapsamında gerçekleştiği ileri sürülen bir vakıaya dayandığı anlaşıldığı dile getirildi.

#4
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan özel hayat kararı!

"FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYULMADI" Kararda şöyle denildi: "İşyeri dışında gerçekleştiği iddia edilen darp olayının sübut bulduğu varsayılsa dahi, bu durumun kendiliğinden işveren yönünden geçerli fesih nedeni oluşturmayacağı; söz konusu fiilin işyeri ile bağlantısının ve iş ilişkisine somut etkisinin ayrıca ve açık biçimde ortaya konulmasının zorunlu olduğu izahtan varestedir. Bu çerçevede, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, iddia edilen fiilin işyeri ortamında huzursuzluğa sebep olduğuna, çalışma barışını bozduğuna veya işin yürütümünü olumsuz etkilediğine dair herhangi bir somut anlatım ya da delilin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, davacının görev yaptığı birim ile dava dışı kişinin görev yaptığı birimlerin farklı olduğu, tarafların fiilen birlikte çalışmadıkları ve işveren tarafından fesih dışında daha hafif ve koruyucu önlemlerin değerlendirilmediği de dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Ayrıca davacının savunmasının disiplin kurulu toplantısı sırasında alınmış olması, fesih öncesinde usulüne uygun savunma alınması yükümlülüğünü karşılamamakta; isnat edilen fiilin davacıya açık ve net biçimde bildirildiği ve davacıya bu fiile karşı etkili şekilde kendini savunma imkanı tanındığına dair dosyada herhangi bir delil bulunmamaktadır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; ileri sürülen olayın işyeriyle bağlantısının ve iş ilişkisini objektif olarak sürdürülemez hale getirdiğinin somut delillerle ispatlanamadığı, davacının savunma hakkının usulüne uygun biçimde kullandırılmadığı ve feshin son çare olması ilkesine uygun davranılmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu delil durumuna göre, ispat yükü altında olan davalı işverenin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshettiğini ispatladığını kabule imkan bulunmamaktadır. Bu itibarla, davanın kabulü ile davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesi gerekirken, aksi yönde karar verilmesi hatalı olmuştur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi
Gündem

Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi

Gezi eylemleri sırasında Divan Oteli’nde yaşananlar ve yolsuzluk ile örgüt suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı ö..
Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar
Dünya

Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar

Ruhi Çenet’in New York’taki Yahudi cemaatlerini konu alan belgeseli, ABD’de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yeni bir tartışmanın fiti..
ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı
Ekonomi

ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı

Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası..
Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı
Dünya

Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı

Hindistan’da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yavru buzağının süt kamyonundaki inek fotoğrafını annesi sanarak memesini em..
Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 İle yeni müftü atandı
Aktüel

Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 İle yeni müftü atandı

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 35 ile yeni müftü atandı.

Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı
Aktüel

Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı

Evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi edilen Cem Yılmaz’ın, sigarayı bıraktığını açıkladığı paylaşımda bir deri bir kem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23