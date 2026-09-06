Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında yayınlanan “Asırlık Gece” belgeselinin finalinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşanan ve daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı o tarihî anları anlattı. Darbe girişimine ilişkin haberi aldığı sırada ailesiyle Marmaris'te olan Erdoğan, harekete geçmeden önce ailesiyle helalleştiğini ve iki rekât namaz kıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, “O gece de iki rekât namaz kılarak Âlemlerin Rabb'ine teslim olduk” dedi.