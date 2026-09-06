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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında yayınlanan “Asırlık Gece” belgeselinin finalinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşanan ve daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı o tarihî anları anlattı. Darbe girişimine ilişkin haberi aldığı sırada ailesiyle Marmaris'te olan Erdoğan, harekete geçmeden önce ailesiyle helalleştiğini ve iki rekât namaz kıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, “O gece de iki rekât namaz kılarak Âlemlerin Rabb'ine teslim olduk” dedi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da ailesi ile Marmaris'te olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun ki her şartta yanımızda duran, tevekkül ve cesaret sahibi bir ailemiz vardı. Her zaman aileme, 'Bizim ömrümüz de ecelimiz de Allah'ın takdirindedir. Eğer bu yolda bir bedel ödenecekse bundan kaçmayacağız.' demişimdir. O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik. Elbette duygusal anlar yaşadık" dedi. Şehadeti göze alarak harekete geçtiklerini ifade eden Erdoğan, "Sabırla ve samimiyetle Nusret'i hep Rabb'imizden bekledik. O gece de iki rekât namaz kılarak Âlemlerin Rabb'ine teslim olduk" dedi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

Ardından gerekli görüşmeleri yaparak devlet kurumlarına talimatlarını ilettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Binali Bey'le ve Bakanlar Kurulu üyelerimizle irtibat kurmaya çalıştık. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Bey ve güvenlik birimlerimizin üst düzey yöneticileri ile iletişime geçtik. Temas kurabildiğimiz tüm arkadaşlarımıza talimatımız şu oldu: Devletimizin bütün kurumları anayasal düzeni korumak ve darbe girişimini püskürtmek için derhal harekete geçsin" ifadelerini kullandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

Bodrum'da helikoptere bindikten sonra darbecilere istihbarat gidebileceği gerekçesiyle bölgeye 3 farklı havalimanında 3 uçak, İstanbul'a hareket etmek üzere hazır edildi. Belgeselde Erdoğan'ın helikopter havalandıktan sonra kararını verdiği, Dalaman Havalimanı'na geçildiği belirtildi. Söz konusu tutuma ilişkin Erdoğan, "Hava sahasında belirsizlik hâkimdi. Önümüzde de riskli bir yolculuk vardı. Hainlerin nerede, nasıl bir saldırı gerçekleştireceği bilinmiyordu. Tedbirlerimizi aldık, takdiri de ömrün sahibi, ölümün sahibi Allah'a bıraktık" dedi. "Şuna inanıyorduk: Hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır" diyen Erdoğan, bu inançla yola çıktıklarını ifade etti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

Atatürk Havalimanı'na iniş süreçlerine ilişkin Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nın kulesi darbeciler tarafından işgal edilmişti. Bir süre havada tur attık, bekledik. Pilota, 'Apronda kontrolsüz gruplar var, iniş güvenli değil.' şeklinde mesaj ulaşmış. İl Emniyet Müdürü'nü arayarak durum değerlendirmesi aldım. Kulenin darbecilerden temizlenmesi talimatını verdim" dedi. "İl Emniyet Müdürü, 15 dakikada gereğini yaptı. Kuleyi darbecilerin işgalinden kurtardı" diyen Cumhurbaşkanı, "Pilota inme talimatı verdim. Bizi vurmak için havalanan F-16 savaş uçaklarına rağmen inişimizi gerçekleştirdik" sözlerini sarf etti.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

Milyonların kendisinden gelecek haberleri beklediğini ifade eden Erdoğan, "İstanbul'da bizi istiklaline sahip çıkmış milyonlarca yürek bekliyordu. O manzarayı görünce Rabb'ime bir kez daha hamdettim. Gördüğüm manzara ile anladım ki artık bu ihanet girişimi başarısızlığa mahkûmdur" değerlendirmesini yaptı. Darbenin sadece hükûmete değil, millî iradeye de yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Darbenin hedefinde demokrasimiz vardı. Bu ihaneti ancak milletimizle güç birliği yaparak püskürtebilirdik. Ekrana çıktık ve milletimize olan güvenimizi açıkça ilan ettik" diye konuştu.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

Halkın sokağa çıkmasıyla darbenin önüne geçildiğine işaret eden Erdoğan, "Vatandaşlarımız sel olup meydanlara aktı. Çağrımız saniyeler içinde milyonlarca yürekte karşılık buldu. Meydanlardan gelen görüntüleri izledikçe Rabb'ime hamdettim. Gelen görüntüler, bir milletin yeniden dirilişinin, şahlanışının manzarasıydı" değerlendirmesini yaptı. "Şehadet şerbetini içeceğini bile bile sokaklara çıkan o insanlar, bin yıl geçse de Malazgirt'in, bir asır geçse de Çanakkale ruhunun hâlen bu topraklarda dimdik ayakta olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi" diyen Erdoğan, "Milletimiz tek bir ağızdan bütün bir dünyaya, 'Türkiye geçilmez!' ifadelerini kullandı."

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

"O gece seçilmiş hükûmetle birlikte, asıl Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, milletimizin tertemiz iradesi hedef alındı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın yardımı ve milletimizin cesareti ile o ihanet akamete uğradı. Eğer milletimiz o gece meydanlara çıkmasaydı, eğer devletimiz kararlı bir duruş sergilemeseydi, Türkiye daha büyük acılarla karşı karşıya kalabilirdi" dedi. 15 Temmuz'un gelecek nesillere bırakılmış, 21. yüzyılda yaşanan bir destan niteliği taşıdığını ifade eden Erdoğan, "O gece yazılan destan, Türkiye Yüzyılı'nın irade beyanlarından biri oldu. Bu destanı kaleme alınırken görmek de çok şükür bizlere nasip oldu. Rabb'im milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

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Yorumlar

Gül

15 temmuz gelmiş geçmiş en önemli günlerden biriydi. Aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Rabbim ülkemizi bağışladı. Aksi takdirde Amerikan tasmalılarının neler yapabileceklerini düşünmek istemiyorum.
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