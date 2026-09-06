Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesindeki o detayı ilk defa anlattı: İki rekât namaz kılarak...

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da ailesi ile Marmaris'te olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun ki her şartta yanımızda duran, tevekkül ve cesaret sahibi bir ailemiz vardı. Her zaman aileme, 'Bizim ömrümüz de ecelimiz de Allah'ın takdirindedir. Eğer bu yolda bir bedel ödenecekse bundan kaçmayacağız.' demişimdir. O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik. Elbette duygusal anlar yaşadık" dedi. Şehadeti göze alarak harekete geçtiklerini ifade eden Erdoğan, "Sabırla ve samimiyetle Nusret'i hep Rabb'imizden bekledik. O gece de iki rekât namaz kılarak Âlemlerin Rabb'ine teslim olduk" dedi.