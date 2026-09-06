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Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

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Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Abdurrahman Dilipak, Mirat Haber’de yayımlanan köşe yazısında Türkiye’nin karşı karşıya olduğu siyasi, ekonomik ve bölgesel risklere dikkat çekerken, özellikle ABD-İsrail gerilimi, Türkiye-İsrail ilişkileri ve yaklaşan seçimler üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dilipak, okuyuculara gelişmelere temkinli yaklaşma ve duyulan her bilgiye araştırmadan inanmama çağrısı yaparken, “7-8 Hasan Paşa mantığı” üzerinden çarpıcı mesajlar verdi. işte o yazı.

1
#1
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Allah (cc) bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, bu nimetlerini kimi zaman artırarak kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Servet ve iktidar nimetini doğru kullandığımızı zannetmiyorum. O zaman önümüze bunun bir faturası konulacak… Zaten toplum olarak, kamu maliyesi ve piyasa olarak durumumuz ortada. O zaman bundan sonra olacaklara hazır olalım. Daha akıllı, daha dürüst, daha cesur, daha çalışkan ve daha sabırlı olmamız gerekiyor.

#2
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Birçok şey basında bize anlatıldığı, politikacıların söylediği, stratejistlerin açıkladığı gibi olmayabilir. Öyle ezeli ve ebedi bir yurt yok ve insanlar, peygamberler dahil kendi kaderlerini kendileri yazmazlar.(!?) Peygamberlerin yönettiği devletler bile zaman içinde yıkılıp gittiler. Hatta mabetler bile… Kabe kaç kez yıkıldı ve yeniden yapıldı, hatırlayalım. Onun için içi boş vaatler ve övünmelerle vakit geçirmeyelim. Zaten değil mi ki istisnaları dışında insanlar hüsrandadır. Ve biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ahir zaman fitnesi için nefsimizi ve neslimizi hazırlamakla mükellefiz. İmanı elde tutmanın ateşi elde tutmak kadar zor olacağı günlere doğru yaklaşıyoruz.

#3
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Siyasiler, tüm dünyada insanlara anlattıkları, vadettikleri şeyler; gerçeği maskelemek için uydurulmuş yalanlar da olabilir. COVID’i, mRNA’yı, PCR’yi ya da 11 Eylül’ü, Irak’ın işgalini hatırlayın… Farkındasınız değil mi? Birileri birilerini “melek” olarak tanımlarken bir başkası onu “şeytan” olarak tanımlıyor. Sonuçta insanlar kime, neye inanacağını şaşırıyor, agnostik hale geliyor. Bu durum sadece politik gerçekler, piyasa ile ilgili değil. Hakikat arayışının sembol isimleri olmaları gereken din ve dindarlar da bu anlamda ötekilerden çok da farklı değil artık… Bu sadece ülkemiz, İslam ülkeleri için böyle değil; istisnalar dışında herkes aynı yanlışın parçası haline geldi.

#4
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Münafıklar, kafirler, fasıklar bir haber getirdiklerinde hemen inanmayalım. Aklımızı kiraya vermeyelim, her duyduğumuzu hemen paylaşmayalım. Duyduklarımızı ciddiye alalım; çünkü o iddiaların arkasında birtakım şeytani planlar olabilir. Bu anlamda 7-8 Hasan Paşa örneği önemli ve ilginç olduğu kadar doğru bir yöntemdir. Rivayet edilir ki 7-8 Hasan Paşa ümmi, daha doğrusu zor okuyup yazan ama öte yandan çok zeki olan biridir. Asıl adı Hacı Hasan’dır. Ayrıca feraset sahibi, dürüst biri olarak tanınır. Hatta öyle ki imzasını atacak kadar bile yazı yazma becerisine sahip değildir. Ama kararlarında büyük bir isabet vardır.

#5
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Orduda erlikten mareşalliğe kadar yükselen biridir. Çorumludur. Daha önce kılıç yapan babasının yanında çalışmış, askerlik için İstanbul’a gelmiştir. Lakabı, imzasını Arapça yedi ile sekiz (٧٨) rakamlarını birleştirerek atmasından gelir. Şöhreti, 20 Mayıs 1878 Çırağan Baskını’nda Ali Suavi’nin 2. Abdülhamid’i tahttan indirmek için sarayın kapısına dayandığında, elindeki sopayla Ali Suavi’nin kafasına vurarak onu öldürmesinden gelir. Bu olay üzerine Padişah ona paşalık rütbesi verdi. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Kırım Savaşı ve 93 Harbi’nde önemli başarılar elde etti. Beşiktaş Muhafızlığında 2. Abdülhamid döneminde önemli güvenlik görevlerinde bulundu. 1831 doğumlu olan Paşa, 23 Ocak 1905’te İstanbul’da tifo hastalığından vefat etti. Mezarı İstanbul Beşiktaş’taki Yahya Efendi Tekkesi haziresindedir. Doğduğu yer olan Çorum’da onun adına bir saat kulesi yapılmıştır.

#6
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Ona “Başarının arkasındaki isabetli kararlarını neye borçlusun?” diye soruyorlar. O da bir konuda karar vermeden önce şöyle bir yol izlediğini açıklar: “Başlangıç olarak İngiliz Sefaretine giderim. Onlara bu konuda ne yapmam gerektiğini sorarım, onlar da bana ne yapmam gerektiğini bütün detayları ile anlatır. Sonra Rus Sefaretine giderim; ardından Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan birilerine daha giderim konunun mahiyetine göre. Ben de oturur düşünürüm. Onların dediklerinin tam tersini yaparım. Kararlarımın isabetli olmasının sırrı budur!” 7-8 Hasan Paşa mantığı önemli bir mantık. Bu Satanist, pedofilik Siyonistlerin VIP ve CIP kategorisinde dünyayı yönettikleri bir dünyada hepimizin çok dikkatli olması gerek. Bu konuda 7-8 Hasan Paşa’nın yolunu izlemekte yarar var. Biz sonuçta sözü dinleyecek, doğrusuna destek verecek, yanlışına karşı çıkacağız. Aklımızı kullanacak ve istişare ile şuradan ayrılmayacağız. Adaletten ayrılmayacağız. Bu medyaya, bu akademiye, bu siyasete, bu bürokrasiye, bunların yön verdiği her iş ve söze hemen, araştırıp soruşturmadan inanmayalım.

#7
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

2 Ağustos’ta ABD Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın istifasının basında yer almasından hemen 1 saat sonra ne dedi: “Bir deli, güçlü ABD ordusunu yıkıma sürükleyecek.” Dostumuz (!?) Trump bir dahi mi yoksa bir şarlatan mı? Mesih’in müjdecisi mi ya da Epstein’in müridi mi? Trump’ın damadı Kushner de kayınpederi ve Netanyahu gibi bir Chabadcı değil mi?

#8
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Bir İslam ülkesi olan Fas’ın kralı bir Yahudi mi? Eğer öyleyse Fas bir Yahudi krallığı mı? Biliyor olmalısınız, Fas Chabad’ın Türkiye’den sonraki en büyük merkezidir. Fas’ın asıl yöneticisinin uyuşturucu bağımlısı bir Veliaht Prens’in danışmanı olan İsrailli André Azoulay olduğu söyleniyor. Fas’ın BM temsilcisi de bir Yahudiymiş! Aynı durumda daha kaç İslam ülkesi (!?) var acaba! Mekke ve Medine’nin asıl yöneticileri kimler dersiniz? Veliaht Prens bir “Yeşil Kemalist” değil mi? Sahi, Kaşıkçı’yı kim öldürtmüştü? Ya da Pakistan eski Başbakanı İmran Han’ı işkence altında kör eden kimdi?

#9
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Derler ya: “Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” diye. Trump’la dostluğumuzu gözden geçirmenin zamanı hala gelmedi mi? Wall Street Journal’ın haberine göre Başkan Donald Trump, New Jersey’deki golf kulübünde kendisine sunulan yeni saldırı planlarını onayladı. İran ise sert bir uyarıda bulunarak: “Saldırıya uğrarsak tüm bölgeyi Taş Devri’ne çeviririz. Aptallık yapmayın” açıklamasını yaptı. Bugünlerde yine benzer tehditler savuruyor. Bu değil mi “Tanrıyı kıyamete zorlamak”tan bahsedenlerin politik lideri!

#10
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Bu arada ülkemizdeki “nadir elementlerin” işletilmesi için ABD ile masaya oturmuşuz. Afganistan da ambargoyu kaldırarak Afganistan’a yatırım yapmaya çağırıyor ABD’yi. Zaten Suriye; ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa ile birtakım anlaşmalar yapmak için görüşmeler yapıyor. Hatta İsrail’in Şam’da bir büyükelçilik açmak, Halep’te konsolosluk açmak konusunda temaslarını sürdürdüğü, “Davut Koridoru” içinde toprak istediği konuşuluyor. MOSSAD’la görüşmelerden söz ediliyor. İnşallah bunlar doğru değildir.

#11
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

İsrail seçimlerine iki aydan daha az bir süre kaldı. 27 Ekim’de seçim var. Bugün 4 Eylül. İsrail seçiminden bir hafta sonra da ABD’de ara seçimler var. Bu seçimler tamamlanıp sonuçlar açıklanmadan tedirginlik son bulmayacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra da tedirginliğin, gerilimin düşeceğine ilişkin bir garanti yok. Hatta daha çılgınca şeyler de yapabilirler. Bu gerilim sadece bölgeyi ve dünyayı tehdit ediyor değil; İsrail halkı ve İsrail ordusu da bundan gereken payı alıyor. 2026’nın başından bu yana kendi yaşamına son veren asker sayısı 17’ye yükseldi. Psikolojik bunalım ordu ve polis teşkilatında patlamış.

#12
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “İsrail Türkiye’ye saldırabilir. Çok büyük bir olay gerekmiyor, 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir” demiş. Türkiye ile İsrail arasındaki restleşme ABD Büyükelçisine göre bir seçim stratejisinin bir parçası. Hatta taraflar arasında sıcak bir çatışma bile mümkün. Trump ve Netanyahu seçimi kazanmak için her şeyi göze alabilir. Netanyahu ise kendi tabanına mesaj verirken İsrail karşıtlarını tehdit etmek için Türkiye’ye karşı daha da tehditkar ifadeler kullanacaktır. Ankara da aynı tonda cevap verecektir. Aslında buna herkesin ihtiyacı var. Kamuoyunda bu restleşme prim yapıyor. ABD’nin Ankara’daki Büyükelçisi Tom Barrack’a göre bu böyle bir şey! Seçimlere kadar neler olacağını göreceğiz. Seçim sonuçlarına göre seçim sonrası neler olacak onu da göreceğiz. Her şey mümkün; ama dehşet dengesi sebebiyle bir şey…

#13
Foto - Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Ara seçimlerde hezimete uğramamak için Trump her yolu deneyebilir… Dünyada insanlar ABD ve İsrail’in saldırgan politikalarından bıktı. Trump ve Netanyahu’ya, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı giderek büyüyen bir öfke var. Ve bu iki ülke de yanlarına Yunanistan’ı alarak Türkiye’de iç karışıklıklar çıkarıp siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerle Türkiye’yi daha da zayıflatarak köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Zor günler kapıda gibi gözüküyor. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak

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Yorumlar

Talebe

Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Biraz da; İran'ın, silahlı militanları-maşaları aracılığı ile Suriye'de Irak'ta Yemen'de Sudan'da ve Afganistan'da yaptığı Müslüman katliamlarından bahseder misiniz. İsrail'i biliyoruz, gavur İsrail.
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