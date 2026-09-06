Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Ona “Başarının arkasındaki isabetli kararlarını neye borçlusun?” diye soruyorlar. O da bir konuda karar vermeden önce şöyle bir yol izlediğini açıklar: “Başlangıç olarak İngiliz Sefaretine giderim. Onlara bu konuda ne yapmam gerektiğini sorarım, onlar da bana ne yapmam gerektiğini bütün detayları ile anlatır. Sonra Rus Sefaretine giderim; ardından Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan birilerine daha giderim konunun mahiyetine göre. Ben de oturur düşünürüm. Onların dediklerinin tam tersini yaparım. Kararlarımın isabetli olmasının sırrı budur!” 7-8 Hasan Paşa mantığı önemli bir mantık. Bu Satanist, pedofilik Siyonistlerin VIP ve CIP kategorisinde dünyayı yönettikleri bir dünyada hepimizin çok dikkatli olması gerek. Bu konuda 7-8 Hasan Paşa’nın yolunu izlemekte yarar var. Biz sonuçta sözü dinleyecek, doğrusuna destek verecek, yanlışına karşı çıkacağız. Aklımızı kullanacak ve istişare ile şuradan ayrılmayacağız. Adaletten ayrılmayacağız. Bu medyaya, bu akademiye, bu siyasete, bu bürokrasiye, bunların yön verdiği her iş ve söze hemen, araştırıp soruşturmadan inanmayalım.