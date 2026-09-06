Dilipak yazdı: İlginç şeyler oluyor!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “İsrail Türkiye’ye saldırabilir. Çok büyük bir olay gerekmiyor, 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir” demiş. Türkiye ile İsrail arasındaki restleşme ABD Büyükelçisine göre bir seçim stratejisinin bir parçası. Hatta taraflar arasında sıcak bir çatışma bile mümkün. Trump ve Netanyahu seçimi kazanmak için her şeyi göze alabilir. Netanyahu ise kendi tabanına mesaj verirken İsrail karşıtlarını tehdit etmek için Türkiye’ye karşı daha da tehditkar ifadeler kullanacaktır. Ankara da aynı tonda cevap verecektir. Aslında buna herkesin ihtiyacı var. Kamuoyunda bu restleşme prim yapıyor. ABD’nin Ankara’daki Büyükelçisi Tom Barrack’a göre bu böyle bir şey! Seçimlere kadar neler olacağını göreceğiz. Seçim sonuçlarına göre seçim sonrası neler olacak onu da göreceğiz. Her şey mümkün; ama dehşet dengesi sebebiyle bir şey…