CHP’de deprem üstüne deprem: 49 isimden kritik “bekleme” kararı: Şimdi bütün gözler Yargıtay’da

Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalan ve disipline sevk edilen 49 isim, mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı parti içinde kalma kararı aldı. Yargıtay'dan olumlu bir karar çıkabileceğini ve yönetimin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünen kurmaylar, savunma ve itirazlarını yaparak disiplin sürecinin sonuna kadar bekleyecek. Kasım ayına kadar lehte bir karar çıkmaması durumunda ise bu isimlerin Yeni Parti'ye katılacağı belirtilirken, son kararın 18 Eylül'deki YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.