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Siyaset
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CHP’de deprem üstüne deprem: 49 isimden kritik "bekleme" kararı: Şimdi bütün gözler Yargıtay’da

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CHP’de deprem üstüne deprem: 49 isimden kritik “bekleme” kararı: Şimdi bütün gözler Yargıtay’da

Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalan ve disipline sevk edilen 49 isim, mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı parti içinde kalma kararı aldı. Yargıtay'dan olumlu bir karar çıkabileceğini ve yönetimin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünen kurmaylar, savunma ve itirazlarını yaparak disiplin sürecinin sonuna kadar bekleyecek. Kasım ayına kadar lehte bir karar çıkmaması durumunda ise bu isimlerin Yeni Parti'ye katılacağı belirtilirken, son kararın 18 Eylül'deki YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.

#1
Foto - CHP’de deprem üstüne deprem: 49 isimden kritik "bekleme" kararı: Şimdi bütün gözler Yargıtay’da

Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti’ye geçmeyerek, mutlak butlan kararının Yargıtay’dan dönme ihtimaline karşı CHP içerisinde kalan ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 49 isim, disiplin sürecinin sonuna kadar beklemeye devam edecek.

#2
Foto - CHP’de deprem üstüne deprem: 49 isimden kritik "bekleme" kararı: Şimdi bütün gözler Yargıtay’da

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu isimler, Yargıtay’dan hâlâ olumlu bir karar çıkabileceğini ve parti yönetiminin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünüyor.

#3
Foto - CHP’de deprem üstüne deprem: 49 isimden kritik "bekleme" kararı: Şimdi bütün gözler Yargıtay’da

Yargıtay’ın mutlak butlan kararını bozması hâlinde alınan disiplin kararlarının da iptal edileceğini belirten kurmaylar, bu nedenle savunma ve itirazlarını yaparak disiplin işlemleri tamamlanana kadar CHP’de kalmaya devam edecek.

#4
Foto - CHP’de deprem üstüne deprem: 49 isimden kritik "bekleme" kararı: Şimdi bütün gözler Yargıtay’da

Kurmaylar, kasım ayına kadar bir karar çıkmaması hâlinde Yeni Parti’ye katılacak. CHP kurmayları ise 49 ismin parti suçu işlediğini ve tüzüğe aykırı hareket ettiğini savunuyor.Kurmaylar, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke gibi söz konusu isimler için son kararın 18 Eylül’deki YDK toplantısında verileceğini belirtiyorlar.

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