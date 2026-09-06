Gaziantep'te iki grup arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konuşmak için dağlık arazide buluşan iki husumetli grup arasında çıkan çatışmada iki kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konuşmak için dağlık arazide buluşan iki husumetli grup arasında çıkan çatışmada iki kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Olay, İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için dağlık alanda buluştu. Buluşma sırasında gruptakiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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