Milyarlık F-35 projesinde skandal gelişme! Radarsız teslim edilecekler, gökyüzünde mecburen “kör uçuş” yapacaklar

ABD’nin üzerine titrediği F-35 projesinde bu kez de radar krizi patlak verdi; yeni nesil uçakların burun kısımları üretilmesine rağmen radar sistemlerinin yetişmediği ortaya çıktı. APG-85 radarındaki teknik aksaklıklar nedeniyle sonbaharda teslim edilecek uçakların geçici ekipmanlarla "eksik" bir şekilde hizmete girmesi bekleniyor. Bu yapısal değişiklikler nedeniyle eski radar sistemlerinin de takılamadığı uçaklar, operasyonel kabiliyetleri kısıtlanmış bir şekilde hangardan çıkacak.