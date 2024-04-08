2024-04-08 10:52:00 MHP’den flaş açıklama! Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız arınmıştır! Kalmalarından çok gitmeleri evladır! Asla oy kaybı değildir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonrası tartışmaların tüm hızıyla devam ettiğine dikkatleri çekti ve "Ülkücü olmanın getirdiği tarihi sorumluluğu taşıyacak kıratta olmayanların, çeşitli bahanelerle aramızdan ayrılmaları, aslında memnuniyet verici bir olgudur. Kalmalarından çok, gitmeleri evladır. Asla da oy kaybı değildir." dedi.