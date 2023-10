Mevsim geçişlerine dikkat! İşte, gripten korunmanın yolları

İnfluenza virüsünün antijenik yapısını rahatlıkla değiştirebildiğini ve bu sayede hemen her yıl salgınlara neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Bülbül, “Hatta birkaç yılda bir de pandemilere (çok daha geniş kitleleri etkileyen ölümcül salgınlara) yol açabilmektedir. Her yıl özellikle sonbahar aylarında piyasaya sürülen grip aşıları, virüsün sürekli olarak antijenik yapısını değiştirmesi nedeniyle her yıl yeniden üretilmek durumunda kalınmaktadır. Grip aşıların koruyuculuğu kişiden kişiye ve ayrıca aşı içeriğindeki suşun (grip virüsü alt tipinin) salgına neden olan suş ile çakışıp çakışmamasına göre değişebilmekle birlikte, riskli grupların mutlaka aşılanması önerilmektedir. Gripten korunmada en etkili yöntem aşıdır. Ancak aşı dışında virüse maruziyeti azaltmak için alınabilecek bazı kişisel tedbirler de söz mümkündür” dedi.