Mevsim geçişlerine dikkat! İşte, gripten korunmanın yolları

Uzm. Dr. Bülbül, grip aşısı önerilen riskli kişileri şu şekilde sıraladı: “65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler, 6 ay - 18 yaş arasında olup, uzun süre aspirin kullanması gerekenler, Kronik hastalıkları olan kişiler, Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (Kronik kan hastalığı olanlar, Kanser hastaları, Bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları), Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar, aşırı kilolu olanlar, gebeler, yüksek riskli hastalarla karşılaşma olasılığı olan hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personeli, grip yönünden riskli şahıslar ile birlikte yaşayanlar (altı aydan küçük bebekle yakın ve sürekli teması olanlar), güvenlik görevlileri, itfaiyeciler gibi toplum hizmeti veren kişiler grip aşısı olmayı ihmal etmemelidir.”