  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bebeğine bu ismi verenler yaşadı! 4 çeyrek altın hediye! Çürük, ezik ve küflenmiş ürünler... Evde konserve yaparken yapılan hatalar... Kapalı kapılar ardında konuşulan hamle şaşkına çevirdi! CHP’de herkesi ters köşe yapacak plan ABD’li yetkili itiraf etti! İran’a saldırıda milyarder Musk parmağı Cem Küçük 'çok mantıksız' dedi ve sessizliğini bozdu: Erdoğan varken olmaz Parke döşerken tesadüfen bulundu! Tam 9 asır boyunca bozulmamış! Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu kavgasının perde arkasında yatan ne? İşte tüm detaylar... Sinekler neden hep sizi ısırıyor? Bilim Dünyası cezbeden faktörleri açıkladı Türkiye’ye yıllarca düşmanlık besleyen ülkeden tarihi Türkiye itirafı geldi: O çıkmaz artık sona erdi
#1
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

#2
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor!

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,

#3
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor!

Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor!

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hissel..
Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu
Yerel

Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu

Kırklareli’nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte yağmur ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağış..
Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü!
Dünya

Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü!

Avustralya'da bir drone gösterisinde yaklaşık 90 aracın düşmesi, otonom hava araçlarının güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. ..
İsimler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu 3 liderin üzerini çizdi
Gündem

İsimler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu 3 liderin üzerini çizdi

CHP içerisinde "yeniden dizayn" sürecini başlatan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerine..
Yaz geldi ama kar bitmedi! Artvin yaylalarında zorlu mesai
Yerel

Yaz geldi ama kar bitmedi! Artvin yaylalarında zorlu mesai

Artvin'de haziran ayının ortasında yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır
Gündem

İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir firmanın “idari asistan” alımı için yayımladığı ilan sosyal medyada tepki topladı. Yalnızca kadın adaylara açık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23