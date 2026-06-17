Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun birçok noktasında sağanak yağış uyarısı yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun birçok noktasında sağanak yağış uyarısı yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,
Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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