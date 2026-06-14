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Yeniakit Publisher
HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?
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HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?

Havacılık sektöründe Boeing, ABD Donanması’nın yeni nesil eğitim uçağı ihalesinden çekildiğini resmen duyurdu. Bu sürpriz karar, Lockheed Martin ve Leonardo gibi küresel rakipler karşısında Türk havacılık sanayisinin gururu TUSAŞ üretimi HÜRJET'in şansını zirveye taşıdı. İspanya'nın ardından ABD Donanması'nın da 145 adetlik HÜRJET-D talebiyle masaya oturabileceği yönündeki güçlü iddialar, yerli platformun dünya pazarındaki liderlik vizyonunu pekiştirdi.

#1
Foto - HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?

Havacılık sektöründe dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı ve Boeing, ABD Donanması’nın yeni nesil eğitim uçağı ihalesine teklif vermeyeceğini duyurdu. Boeing’in T-7 platformuyla yarıştan çekilmesi, eğitim uçağı pazarındaki rekabet ortamını yeniden şekillendirdi. Bu karar, Lockheed Martin/KAI tarafından sunulan T-50 ve Leonardo'nun M-346 gibi rakiplerinin karşısında TUSAŞ üretimi HÜRJET’in elini oldukça güçlendirdi.

#2
Foto - HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?

İspanya'nın eğitim uçağı tercihi konusunda rotasını HÜRJET'e çevirmesi, platformun uluslararası pazardaki prestijini bir kez daha kanıtladı.

#3
Foto - HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?

ABD Donanması’nın da 145 adetlik HÜRJET-D talebinde bulunabileceği iddiaları, sektörde büyük bir heyecana yol açtı.

#4
Foto - HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?

Eğitim uçağı pazarında stratejik bir avantaja sahip olan HÜRJET, sunduğu maliyet-etkinlik ve performans parametreleriyle global bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

#5
Foto - HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?

Boeing’in çekilme hamlesinin ardından Türk savunma sanayii, HÜRJET projesiyle dünya pazarlarında daha büyük bir pay kapmayı hedefliyor.

#6
Foto - HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?

Bu durum, Türkiye’nin yerli havacılık projelerinin küresel standartlarda kabul gördüğünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

#7
Foto - HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?

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