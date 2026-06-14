HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?
Havacılık sektöründe Boeing, ABD Donanması’nın yeni nesil eğitim uçağı ihalesinden çekildiğini resmen duyurdu. Bu sürpriz karar, Lockheed Martin ve Leonardo gibi küresel rakipler karşısında Türk havacılık sanayisinin gururu TUSAŞ üretimi HÜRJET'in şansını zirveye taşıdı. İspanya'nın ardından ABD Donanması'nın da 145 adetlik HÜRJET-D talebiyle masaya oturabileceği yönündeki güçlü iddialar, yerli platformun dünya pazarındaki liderlik vizyonunu pekiştirdi.