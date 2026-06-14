Bir bakmışsın hizmet adamı Ankara’da bir bakmışsın suyun altında! Bakan Kurum körfeze tüple daldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de 2'nci etabı tamamlanarak 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiği İzmit Körfezi'nde tüple dalış gerçekleştirdi. Körfez'deki temizlik modelini Ege'de uygulayacaklarını duyuran Bakan Kurum, “İzmit Körfezi’nden Fethiye Körfezi’ne, bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz. Fethiye’de de 2 dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi’nde dip taramaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.