Bir bakmışsın hizmet adamı Ankara’da bir bakmışsın suyun altında! Bakan Kurum körfeze tüple daldı

Nasıl burada biz Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte vermiş olduğumuz taahhütleri yerine getiriyorsak diğer belediyelerle de aynı şekilde atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, düzenli depolama sahalarının yine hayata geçirilmesi ve burada atık su arıtma tesisiyle denize deşarjı artık ileri biyolojik tesislerle yapmak durumundayız. İcraatla yapacağız, sözle değil eylemle yapacağız ve hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. O gün aldığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nı da hayata getirmek bizlerin vazifesi. Yani bu yapmamız gereken bir iş. Dolayısıyla tüm belediyeleri de o gün imza attıkları sorumluluklarını yapmaya da buradan bir kez daha davet ediyorum”