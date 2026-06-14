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#1
Foto - Sahte plakayla yakalandı! Savunması pes dedirtti!

Aksaray-Konya Karayolu üzerinde ilginç anlar kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, mühendislik firması olan Lokman Ö. (40), taşımacılık işleri için kullandığı ve çekme belgeli olan kamyonetine, diğer çekme belgeli olan kamyonetinin plakasını taktı.

#2
Foto - Sahte plakayla yakalandı! Savunması pes dedirtti!

HABER MERKEZİNE ALARM VERİLDİ Çekme belgeli kamyonette sahte plakayla trafiğe çıkıp malzeme alan Ramazan S., Konya yolundan şehir merkezi istikametine girdiği esnada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından emniyet haber merkezine alarm verdi. KAMYONET YAKALANDI Plakanın sahte olduğu alarmı üzerine emniyet haber merkezi, kamyonetin gidiş istikametini ekiplere bildirdi. Trafik Şubesi ekipleri, bölgeye geçerek yaptığı araştırmada kamyoneti Tacin Mahallesi 101. Cadde üzerinde yakaladı.

#3
Foto - Sahte plakayla yakalandı! Savunması pes dedirtti!

"BEN ÇALIŞANIM, NE BİLEYİM SAHTE PLAKLI OLDUĞUNU" Yakalanan sürücü Ramazan S. ise basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Araç benim değil. Ben çalışanım. Nereden bileyim sahte plaka olduğunu? Ben işe gireli 1 hafta oldu, iş yerinin arabası. Mühendislik şirketinde çalışıyorum. Bu araçla sanayiden malzeme getiriyorum. Trafiğe çıkmıyordu yeni çıkarttık. Patron yönlendirdi beni." dedi. "SAHTE PLAKAYI BEN TAKTIM, İŞİMİZ ACİLDİ" Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen mühendislik firma yetkilisi Lokman Ö., polis memurlarına plakanın APP plaka olduğunu ve sahte plakayı kendisinin taktığını belirterek, "Araç çekme belgeli, fabrikadan malzeme istediler. Sahte plakayı ben taktım. Profil gelecekti sanayiden. Acil profil istediler, işimiz acildi." dedi.

#4
Foto - Sahte plakayla yakalandı! Savunması pes dedirtti!

TOPLAM 190 BİN TL PARA CEZASI Sahte plakaları sökülen araç 1 ay süreyle trafikten menedilerek otoparka çektirilirken, sürücüye eski tarihli ehliyet kullanmaktan 4 bin 700 lira, araç ruhsat sahibine ise sahte plaka takmaktan 140 bin lira, çekme belgeli aracı trafiğe çıkarmaktan 46 bin lira olmak üzere toplam 190 bin 700 lira para cezası kesildi.

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