"BEN ÇALIŞANIM, NE BİLEYİM SAHTE PLAKLI OLDUĞUNU" Yakalanan sürücü Ramazan S. ise basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Araç benim değil. Ben çalışanım. Nereden bileyim sahte plaka olduğunu? Ben işe gireli 1 hafta oldu, iş yerinin arabası. Mühendislik şirketinde çalışıyorum. Bu araçla sanayiden malzeme getiriyorum. Trafiğe çıkmıyordu yeni çıkarttık. Patron yönlendirdi beni." dedi. "SAHTE PLAKAYI BEN TAKTIM, İŞİMİZ ACİLDİ" Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen mühendislik firma yetkilisi Lokman Ö., polis memurlarına plakanın APP plaka olduğunu ve sahte plakayı kendisinin taktığını belirterek, "Araç çekme belgeli, fabrikadan malzeme istediler. Sahte plakayı ben taktım. Profil gelecekti sanayiden. Acil profil istediler, işimiz acildi." dedi.