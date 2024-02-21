2024-02-21 11:47:06 Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...
Haftalık mesai 40 saate iniyor haberlerindeki iddiaların ardından herkes detayları merak etmeye başladı. İş kanununda yeni düzenlemeye gidilecek mi? Haftalık çalışma süresi 45 saatten 35-40 saate indirilmesi planlanıyor mu? Dağınık mevzuatta çalışanların lehine bir düzenleme yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun bu soruların yanıtlarını aradığı açıklamasında çok çarpıcı bir mesai saatleri analizi yaptı! İşte detaylar…