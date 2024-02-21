Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

Gerçek anlamda çalışma saatlerinin daha uzun olduğunu ve bunun düşürülmesi gerektiğini söyleyen Özgür Erdursun, fazla mesai ücretleri içinse şunları dile getirdi: “Siz çalışansınız. Yasal hakkınızı alamıyorsunuz. Devletin kurumlarına gidiyorsunuz ve diyor ki; ‘siz çalışırken şikayet ederseniz ben gelirim. O işini denetlerim.