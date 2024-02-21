  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekliye 6 bin lira ikramiyede flaş detay! O gruba ikramiye ödenmeyecek: İşte sebebi...

Türkiye sıralamada yine yükseldi! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri dikkat çekti...

Milli Muharip Uçak Kaan Türkiye'den çok o ülkeyi salladı! '11 dakika sürdü' diyerek duyurdular

Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

Adnan Oktar'ın şaşkına çeviren karanlık ağı! 9 kişilik Tapınak Şövalyeleri İstanbul’da

Galatasaray'dan Mauro Icardi hamlesi! Fenerbahçe ve Ankaragücü'nden açıklama sonrası bunu yaptılar!

İsrailli o yönetici Rus istihbaratından kaçamadı! Havalimanında sorguya alındı! 6 Şubat depreminin ertesi günü Türkiye’ye gelmişti! Tüh senin sıfatına!

Dedektörle bulup çuvala doldurdular! Toprağın altından yüzlercesi çıktı

İşte öğrenmenin yolu! Dedeniz size bir servet bırakmış olabilir

Ali Koç transferde son durumu açıkladı: 18 milyon euroluk transfer harekatı başlıyor: Okan Buruk istiyordu ama...
Ekonomi
8
Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

2024-02-21 11:47:06
Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

Haftalık mesai 40 saate iniyor haberlerindeki iddiaların ardından herkes detayları merak etmeye başladı. İş kanununda yeni düzenlemeye gidilecek mi? Haftalık çalışma süresi 45 saatten 35-40 saate indirilmesi planlanıyor mu? Dağınık mevzuatta çalışanların lehine bir düzenleme yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun bu soruların yanıtlarını aradığı açıklamasında çok çarpıcı bir mesai saatleri analizi yaptı! İşte detaylar…

#1
Foto - Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

Dünyadaki pek çok ülkede uygulanmaya başlanan haftada 4 gün çalışma modeli Türkiye’nin de gündemine geldi. Haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin 35 ya da 40 saate düşürülmesi konusunda tartışmalar devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun TÜİK’in verileri ile açıklama yaparak dikkat çeken noktalara değindi.

#2
Foto - Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

Almanya’nın 4 gün çalışma modeline geçtiğini anımsatan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Avrupa’daki mesai saatlerinin 36 ila 36,5 arasında olduğunu belirtti. TÜİK’in çalışma saatine ilişkin verilerine dikkat çeken uzman isim, “TÜİK’e göre Türkiye'de ortalama çalışma saati 45 saat yani birebir kanunda ne yazıyorsa çalışma ona çok uygunmuş.

#3
Foto - Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

Girin bakın. Diyor ki; 45 saat kanunda. Ama bizim ülkemizde 44,5 saat çalışılıyormuş” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

“Bu bildirilen ama gerçekte şöyle çalışma var. Daha çok kış döneminde 10 saat 11 saat yazın 12 saat çalışılır.

#5
Foto - Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

Haftalık ortalama Türkiye'de 70-72 saattir” şeklinde konuşan Erdursun şunları kaydetti:

#6
Foto - Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

Gerçek anlamda çalışma saatlerinin daha uzun olduğunu ve bunun düşürülmesi gerektiğini söyleyen Özgür Erdursun, fazla mesai ücretleri içinse şunları dile getirdi: “Siz çalışansınız. Yasal hakkınızı alamıyorsunuz. Devletin kurumlarına gidiyorsunuz ve diyor ki; ‘siz çalışırken şikayet ederseniz ben gelirim. O işini denetlerim.

#7
Foto - Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! 70-72 saat ayrıntısı...

İşten ayrıldıktan sonra gidip de Çalışma Bakanlığı’na şikayette bulunursanız, o ne diyor biliyor musunuz? ‘Bizimle alakası yok, gidin dava açın’ diyor.

Erdoğan'ın savcıya 'döner' esprisi herkesi güldürdü
Gündem

Erdoğan'ın savcıya 'döner' esprisi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya söyledikleri salondakileri güldürdü.

Alın size İslam düşmanı Yeşilçam! Filmlerin parası Ermeni Genelev baronlarından geliyormuş!
Kültür - Sanat

Alın size İslam düşmanı Yeşilçam! Filmlerin parası Ermeni Genelev baronlarından geliyormuş!

Yeşilçam adlı ucube ve islam, Osmanlı, Türk, Arap düşmanı film cemiyetinin nasıl bi bataklık olduğu Oda Tv'nin belgeselinde ifşa oldu. Ermen..
Putin, Kuzey Kore lideri Kim’e araba hediye etti
Dünya

Putin, Kuzey Kore lideri Kim’e araba hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a Rusya'da üretilen bir araba hediye ettiği açıklandı.
Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı
Siyaset

Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin’in, başvurusunun gecikmesi nedeniyle adaylığ..
'Seçimleri CHP kazanacak' demişti! Fatih Erbakan'dan 'U' dönüşü, yeni açıklaması daha olay

'Seçimleri CHP kazanacak' demişti! Fatih Erbakan'dan 'U' dönüşü, yeni açıklaması daha olay
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı! Muhatabım bile olamaz
Siyaset

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı! Muhatabım bile olamaz

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP'den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin, katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23