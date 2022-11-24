2022-11-24 17:09:41 Mersin’den acı haber geldi
Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bugün Mersin genelinde etkili oldu.
Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bugün Mersin genelinde etkili oldu.
Yağışın yoğun olduğu bölgelerden Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde sel oluştu.
Sel suları ağaç kesimi için bölgede bulunan 4 kişilik ekibin kaldığı çadıra geldi
Bu sırada 3 kişi kaçarken, 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu sel sularına kapıldı. Çadırın yanı sıra ekibe ait araçta sele kapılarak hurdaya döndü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ölgede yapılan çalışmada ekipleri selde kaybolan kadının cansız bedenini 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında buldu.
Eroğlu’nun cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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