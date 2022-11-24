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Mersin’den acı haber geldi

2022-11-24 17:09:41
Mersin’den acı haber geldi

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bugün Mersin genelinde etkili oldu.

#1
Foto - Mersin’den acı haber geldi

Yağışın yoğun olduğu bölgelerden Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde sel oluştu.

#2
Foto - Mersin’den acı haber geldi

Sel suları ağaç kesimi için bölgede bulunan 4 kişilik ekibin kaldığı çadıra geldi

#3
Foto - Mersin’den acı haber geldi

Bu sırada 3 kişi kaçarken, 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu sel sularına kapıldı. Çadırın yanı sıra ekibe ait araçta sele kapılarak hurdaya döndü.

#4
Foto - Mersin’den acı haber geldi

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Mersin’den acı haber geldi

ölgede yapılan çalışmada ekipleri selde kaybolan kadının cansız bedenini 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında buldu.

#6
Foto - Mersin’den acı haber geldi

Eroğlu’nun cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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