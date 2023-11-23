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Ekonomi
12
Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

2023-11-23 15:22:38
Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB'nin karar metinde ise Türkiye'yi heyecanlandıran bir detay yer aldı.

#1
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Piyasalar ve ekonomistler 250 baz puan artış puan artışı beklerken TCMB önden yüklemeli olarak 500 baz puan artırdı.

#2
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz aylarda açıkladığı faiz karar sonrası yayınladığı karar metninde 'Parasal sıkılaşma sürecek' mesajı bu kez değişti.

#3
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada "parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır." ifadesi en dikkat çeken nokta oldu.

#4
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Uzmanlar önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz artış hızını yavaşlatarak, (hatta bu yıl için son artış olabilir) miktarsal sıkılaşma ya da kredi kanallarının kapatılması gibi araçların kullanılabileceğini düşünüyor.

#5
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin duyurusu; Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 35’ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

#6
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

#7
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

#8
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

#9
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

#10
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

#11
Foto - Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

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