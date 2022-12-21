2022-12-21 16:40:40 Merdiven çıkarken yoruluyorsanız dikkat! Sebebi bakın neymiş?
Kimisi merdivenleri hızlı hızlı çıkarken kimisi de 2-3 basamak çıktıktan sonra nefes nefese kalabiliyor. Genelde fazla kilo ve kalp sorununa bağlı olsa da merdiven çıkarken yorulmanın başka nedenleri de bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Yavuzer, merdiven çıkarken yorulmanın dünyada çok sık görülen demir eksikliğine bağlı olduğunu ifade etti. İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Prof. Dr. Serap Yavuzer, anemi (kansızlık) hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK DÖRTTE BİRİNİ ETKİLİYOR Aneminin ya da halk arasında bilinen adıyla kansızlığın, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini etkilediği için önemli bir küresel sağlık sorunu olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Serap Yavuzer, "Gelişmiş ülkelerde herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastaların yüzde 30'undan fazlasında anemi saptanırken, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Tüm kan hastalıkları içinde en sık görülen hastalık anemidir" diye konuştu.