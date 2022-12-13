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Teknoloji-Bilişim
15
Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

2022-12-13 01:28:57
Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Alman otomobil üreticisi Mercedes, Tesla'ya kafa tutmak için Rivian ile anlaşma imzalayamadı.

#1
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Mercedes ve Rivian ortaklığı kısa sürdü. Elektrikli minibüs için anlaşan ikili, finansal kriz yüzünden anlaşmayı askıya aldı.

#2
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Mercedes-Benz ve Rivian ortaklığıyla üretilecek elektrikli minibüs başka bahara kaldı.

#3
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Yaklaşık birkaç ay önce elektrikli girişim için anlaşma imzalayan ikili, sözleşmenin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

#4
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Alman üretici, Tesla’ya rakip olacak elektrikli minibüsü tek başına üretecek.

#5
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Tesla’nın başlıca rakiplerinden biri olarak kabul edilen Rivian, Mercedes-Benz ile hafif ticari araba üretimi için anlaşma imzalamıştı.

#6
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Avrupa’da gerçekleştirilmesi planlanan üretimin, hem Mercedes-Benz VAN hem de Rivian Light Van platformu üzerine kurulması planlanıyordu.

#7
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Rivian ve Mercedes-Benz’den gelen yeni açıklamada ise elektrikli VAN planlarının durdurulduğu ifade edildi.

#8
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Finansal bir krizin ortasında kalan Rivian, anlaşmayı süresiz olarak askıya alma kararı verdi.

#9
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Şirket, yeni bir elektrikli minibüs platformuna yatırım yapmaktan “endişe duyduğunu” söyledi.

#10
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Rivian CEO’su RJ Scaringe, “Bu noktada, mevcut ticari işimizin yanı sıra tüketici işimize odaklanmanın, değeri en üst düzeye çıkarmak için en çekici kısa vadeli fırsatları temsil ettiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Eylül ayında imzalanan anlaşmaya göre, ikilinin elektrikli VAN modelleri Polonya’daki bir tesiste üretilecekti.

#12
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Anlaşmanın durması sonucunda Mercedes, elektrikli minibüs üretimini tek başına yürütecek.

#13
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Mercedes-Benz VAN Başkanı Mathias Geisen, Polonya’daki tesisinin açık kalacağını aktardı.

#14
Foto - Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Geisen açıklamasında, “İlk özel elektrikli kamyonet fabrikamızda elektrikli araç üretimini büyütmek için tam hız ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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