SON DAKİKA
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Meral Akşener’e ‘siyasete dönecek misiniz’ diye soruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meral Akşener’e ‘siyasete dönecek misiniz’ diye soruldu

Gazeteci Aytunç Erkin, İYİ Parti'nin kurucusu ve eski genel başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve görüşmeye dair bir fotoğraf paylaştı.

#1
Foto - Meral Akşener’e ‘siyasete dönecek misiniz’ diye soruldu

Meral Akşener ile Ankara’daki evinde görüşen Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, röportajın detaylarını da paylaştı.

#2
Foto - Meral Akşener’e ‘siyasete dönecek misiniz’ diye soruldu

Erkin, Akşener’e “Siyasete dönecek misiniz?” sorusunu yönelttiğini belirterek, Akşener’in bu soruya kesin bir dille “hayır” yanıtı verdiğini aktardı.

#3
Foto - Meral Akşener’e ‘siyasete dönecek misiniz’ diye soruldu

Akşener’in, “Siyasete dönmek gibi bir derdim ve isteğim yok” ifadelerini kullandığı bildirildi. Akşener'in cevabı, bazı İYİ Partilileri memnun etti. Ancak Müsavat Dervişoğlu'nun kabadayı tavırlarından bıkan, hiçbir özgün siyaset üretememesini eleştiren İYİ Partililer, "Kurtar bizi Akşener" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

#4
Foto - Meral Akşener’e ‘siyasete dönecek misiniz’ diye soruldu

İşte Akşener'in son hali...

